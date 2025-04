Ruralité et politique: les programmes sont surtout conçus pour les villes?

René Arseneault observe qu’il «faut attendre» que les ministères «viennent faire des petites modifications». «Si bien qu’on a perdu du temps, il est trop tard et il ne reste plus de fonds. C’est souvent, trop souvent comme ça.»

Il explique que l’exode rural vers les villes «embourbe» ces dernières depuis les années 1960, ce qui conduit à la «multiplication des programmes politiques et des infrastructures». Plus le choix de «répondre à ce surplus dans les régions urbaines».

C’est là que les villes deviennent plus avantageuses: «Il y a plus d’infrastructures, du transport en commun, du logement.»

Un point de vue à nuancer?

Un point de vue largement nuancé par le professeur émérite à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, François Rocher.

«Le clivage rural-urbain est de moins en moins vrai aujourd’hui, dans la mesure où on parle de zones périurbaines», qui comprennent des gens qui ne sont pas si loin d’un centre urbain, mais qui ne sont pas non plus dans de très petites communes.