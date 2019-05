Une littérature qui se porte gaiement

Souvent, les titres de ces nouvelles érotiques, signées sous des pseudonymes, ne sont pas très surprenants, notamment The Farm Boy, The Masochist, Boys Will Be Boys ou Just Horshing Around. D’autres laissent deviner l’intrigue, comme dans Two Man Tent, From a Virgin to a Whore ou Master’s Degree in 69.

Le plus long titre d’une nouvelle est peut-être State Trooper Waves Speeding Ticket for Sex with Hot 19-Year Old Teens. J’ai même lu des textes à connotation presque «religieuse», comme On the Altar of Masculinity et Cult of the Bronze Butt. On peut aussi bien faire l’éloge du caleçon blanc que verser dans le dirty talk.

Les lecteurs ont le choix de laisser des commentaires. L’un d’eux écrit que «lire les textes de Grant est comme regarder Game of Thrones ou House of Cards. Ils nous interpellent fortement, puis prennent fin trop tôt.»

J’en conclus que si on écrit ce que certains hommes veulent lire, ils se bousculeront aux portes pour dévorer leurs plats de résistance.