Une leçon qui vaut bien un fromage

Les collèges La Cité et Conestoga formeront des experts fromagers

L'Express

12 janvier 2019 à 13h00 12 janvier 2019 à 13h00

Un programme de formation intensive pour les fromagers qui veulent perfectionner leur art ouvrira à l’automne 2020 au Collège La Cité, à Ottawa, et au Collège Conestoga, à Kitchener.

Les deux institutions sont soutenues par l’Ontario Dairy Council (OCD), représentant des entreprises de transformation laitière ontariennes, dans la création de ce «centre d’excellence pour experts fromagers».

Dès septembre 2019, des possibilités de perfectionnement professionnel seront proposées.

Pénurie de fromagers

La création de ce programme spécial répond à une sévère pénurie dans la profession. L’OCD a récemment mené deux études qui ont confirmé un manque de fromagers qui s’amplifiera dans les années à venir.

L’organisme a également pointé du doigt des besoins en matière de formation en production fromagère en Ontario, et ailleurs au Canada.

«L’Ontario aura besoin de plus de 200 experts fromagers au cours des 10 prochaines années. Le projet a aussi confirmé l’absence notable de formation pratique intensive qui permet d’apprendre l’art et la pratique de la fabrication de fromage», indique Christina Lewis, présidente de l’ODC.

«Compte tenu de ces études et de l’appel à l’action lancée par notre industrie, nous sommes très heureux de travailler avec les collèges La Cité et Conestoga pour créer un nouveau système d’apprentissage pour l’avenir!»

Implication des collèges de l’Ontario

Le partenariat entre les deux collèges a été conclu au printemps 2017. Depuis, leurs administrations respectives n’ont pas ménagé leurs efforts pour développer le programme.

Outre la formation théorique, les collèges ont prévu d’installer de nouveaux bâtiments sur leurs campus, qui répondront aux besoins du programme de formation en production fromagère et d’autres programmes de formation dans le domaine laitier à l’avenir.

L’objectif est non seulement de combler la formation de l’Ontario, mais également celle du reste du Canada, et possiblement même pour l’Amérique du Nord.

Curriculum français et anglais

La présidente-directrice générale de La Cité, Lise Bourgeois, souligne que les deux collèges ont déjà mis de côté «3,5 millions $ pour l’achat de terrains. Un plan d’affaires complet a été élaboré. Le cadre du curriculum a été créé en français et en anglais.»

Le programme de la formation a été approuvé par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario, et la Commission canadienne du lait contribue à hauteur de 500 000 $ dans le cadre de son Initiative pour le développement de la main-d’œuvre (IDM). Nous avons déjà fait beaucoup de progrès!»

«L’industrie laitière du Canada est forte et innovante. Pour nous, ce projet est un moteur important de développement économique à l’échelle nationale. L’industrie est en pleine croissance et ces centres seront ses partenaires de développement de ressources humaines qualifiées dont les besoins seront en expansion dans le futur», indique John Tibbits, président du Collège Conestoga.