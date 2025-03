Une femme de nouveau à l’honneur

Or, des mensonges poussent la protagoniste à cacher sa réelle identité pour protéger son fils.

Vengeance

Mais une ombre plane sur son bien-être, car Albert n’est pas le genre d’homme à se faire attaquer sans riposter. Il cherche à obtenir justice. Il publie des annonces où transpire la vengeance. L’étau se resserre et la romancière ne ménage pas les rebondissements pour nous tenir en haleine.

Comme on peut s’y attendre, un des fils de M. Ouellet est séduit par Éveline. Il l’invite à monter à bord de son canot, il lui fait visiter une île. Il l’invite chez lui et raconte le naufrage du navire Empress of Ireland, survenu dans la nuit du 28 mai 1914, presque dix ans plutôt, à quelques kilomètres de Rimouski.

Mélanie Calvé s’est bien documentée pour nous faire revivre cette page d’histoire. Elle campe bien ses personnages. Elle illustre avec brio comment «vous pouvez être à la fois triste et soulagé. Un n’enlève rien à l’autre.»

SOS violence conjugale

À la fin du roman, on trouve les données de SOS violence conjugale, un organisme québécois. En Ontario, on a Fem’aide et Oasis Centre des femmes.