Jeanne Barret, première femme à faire le tour du monde

Trop souvent, l’Histoire est l’affaire des hommes. Par exemple, on connaît tous les Colomb, de Gama, Magellan et autres hommes qui ont été les premiers à faire ceci, à accomplir cela. Mais sait-on qui a été la première femme à faire le tour du monde? Jeanne Barret. Et elle a toute une histoire.

Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, l’été dernier, on a vu surgir de la Seine dix statues dorées représentant dix femmes inspirantes de l’histoire de la France.

La symbolique était forte, car le tout se déroulait devant l’Assemblée nationale et ses statues représentant presque uniquement des hommes. Parmi elles, on retrouvait Simone de Beauvoir, Simone Veil et… Jeanne Barret.

Cette femme d’origine modeste en aurait été la première surprise.

Mais avant d’aller plus loin, il faut parler d’un autre homme de l’époque des grandes explorations maritimes: Louis-Antoine de Bougainville.