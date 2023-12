Tordesillas, ou la version tordue du partage du monde

Deux ans plus tard, le pape Sixte IV édicte la bulle Aeterni regis, qui entérine le traité et donne ainsi sa bénédiction à un premier partage du monde entre des royaumes européens et à la volonté de ces derniers d’en faire la colonisation, évidemment sans égard aux populations autochtones.

Sixte IV accorde aussi au Portugal toutes les terres qu’il pourrait conquérir au sud du 27e parallèle (au sud des îles Canaries), jusqu’aux Indes, soit toute l’Asie, à condition d’en évangéliser les habitants.

Le Portugal poursuit alors ses explorations encore plus au sud. En 1488, Bartolomeu Dias devient le premier Européen à dépasser la pointe sud du continent africain. Il montre ainsi qu’on peut gagner l’océan Indien par la mer et atteindre les Indes, ce qu’il réalisera dix ans plus tard en accompagnant le navigateur Vasco de Gama.

Go Ouest

Entre-temps, comme la route du Sud lui est coupée par son voisin, l’Espagne tente d’atteindre l’Asie vers l’Ouest. Quand Christophe Colomb met le pied aux Bahamas, le Portugal revendique ces terres, car elles sont au sud du 27e parallèle…

Il y a péril en la demeure espagnole. Ça tombe bien, le nouveau pape Alexandre VI est originaire d’Espagne. Il décide, en 1493, d’un nouveau partage du monde via une nouvelle bulle : Inter Cætera.