Camille Bouchard écrit surtout pour un jeune public. On lui doit près de 150 titres (nouvelles, récits et romans). Avec Les Grossièretés de Jacques Cartier, il entame une nouvelle série intitulée Exploratus, pour les préados, aux Éditions Boréal.

Le narrateur du roman est Charles-Antoine, 11 ans, qui vit dans un modeste village de la Côte-Nord. Sa petite vie tranquille bascule le jour où son grand-oncle hérite d’une vieille maison en Colombie-Britannique. Les deux s’envolent vers Vancouver pour voir ce qu’une excentrique parente à léguer.

Des trucs bizarroïdes

Dans le Prologue, Charles-Antoine avoue que des trucs bizarroïdes lui arrivent et que, «avec toi à mes côtés, ce sera plus facile de passer au travers des complications qui me tombent dessus».

Il ne sait pas qui est ce «toi», alors il l’appelle «toi qui lis». C’est simple et neutre, gars ou fille, jeune ou vieux. L’expression «toi qui lis» revient très souvent dans le récit et ce n’est pas toujours élégant.

Une fois dans la vieille maison, Charles-Antoine laisse son grand-oncle discuté du legs avec le notaire et commence à explorer les lieux.