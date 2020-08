Mémoire d’un chêne majestueux

On a aussi planté un clou dans son tronc et un certain Lionel a gravé son nom et celui de sa Margot dans un cœur dégrossi, deux détails à retenir…

Solide mais parfois penaud, le chêne demeure témoin d’amour, de trahison et de mort. Son paysage change constamment. Là où une végétation luxuriante l’empêchait de voir les abords du marais et le méandre du bayou, s’étend maintenant «la géométrie parfaite de construction en ciment et en acier».

Histoire, sociologie, psychologie

La plume de Camille Bouchard est tour à tour historique, sociologique et psychologique Elle est aussi poétique, comme en fait foi ce court extrait: «De la cime aux radicelles, des ramilles au duramen, mon corps géant et noueux a résonné par-delà la canopée, pareil à la biche bramant de douleur sous le croc du coyote.»

C’est à la fois grâce aux humains et malgré eux que le chêne réussit à survivre un autre siècle… ou presque. Il garde dans son écorce les cicatrices du temps qui passe, d’où le titre du roman.

Avec Cicatrices, Bouchard a fait le pari que la cime d’un grand chêne est l’endroit parfait d’où observer la bêtise humaine. Il a brillamment réussi.