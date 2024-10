L’histoire du pigeon voyageur au fil des siècles

Par exemple, ils les teignent de différentes couleurs et les relâchent pour communiquer les résultats des courses de chars à leurs propriétaires. Après la mort de Jules César, des témoignages montrent que le pigeon voyageur est mis à profit à des fins militaires.

L’oiseau et les armées vont d’ailleurs entretenir une relation très proche, qui va perdurer tout au long de l’histoire. En Europe médiévale, Charles Martel proclame sa victoire sur les Sarrasins à Poitiers au moyen de pigeons.

Sous le règne de son célébrissime petit-fils, Charlemagne, roi des Francs et empereur, l’usage du volatile se répand énormément. Charlemagne fait de l’élevage du pigeon un privilège des nobles. On retrouvait des tours à pigeons dans presque tous les châteaux et les abbayes.

Lors des Croisades, les deux camps chrétiens et musulmans feront appel à ces oiseaux pour véhiculer des messages, particulièrement les résultats des batailles.

Le pigeon complice de délit d’initié

Cette pratique s’est poursuivie pendant les siècles suivants.