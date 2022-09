Course à l’innovation entre humains et oiseaux

Des oiseaux ont appris à pousser les briques

Des humains ont cru que de poser des briques ou des roches sur les couvercles suffirait. Certains des oiseaux ont appris à pousser les briques.

C’est ce qui a inspiré aux chercheurs l’expression «course à l’innovation», qu’ils ont employée dans leur article paru le 12 septembre dans la revue Current Biology.

Bien plus, les premiers «cacatoès à crête soufrée» à avoir trouvé un truc l’ont transmis à d’autres qui les observaient.

Avec pour résultat que, d’un quartier à l’autre, on constate que les techniques pour ouvrir un couvercle peuvent différer: avec le bec, avec le bec et une patte, en se déplaçant d’une certaine façon, etc.