Femmes victimes de violence: un chemin vers la renaissance

Un grand nombre de femmes en Ontario sont confrontées à la violence conjugale, la précarité économique et sociale, ainsi que la discrimination raciale.

Dans cette optique, La Maison et d’autres organismes communautaires dans la région du Grand Toronto s’efforcent de soutenir ces femmes francophones, racisées, immigrantes, réfugiées et victimes de violence en favorisant leur insertion sociale et professionnelle, offrant ainsi un avenir plus prometteur.

Couture et métiers de la petite enfance

À travers son programme CPPS et métiers, La Maison s’engage à favoriser l’insertion professionnelle et sociale des femmes victimes de violence dans la société. Ce programme propose deux volets: la couture (CPPS = couture petits points sewing) et les métiers de la petite enfance, offrant ainsi des opportunités de formation et d’emploi dans des domaines en demande.

Partiellement financé par le gouvernement du Canada à travers le Programme de préparation des femmes à l’emploi (PFE), ce programme vise à autonomiser ces femmes et à les aider à reconstruire leur vie après avoir vécu des situations traumatisantes.

En leur offrant des compétences pratiques, une formation adaptée et des connexions avec des employeurs et organismes communautaires, le programme CPPS et métiers ouvre la voie à un avenir plus prometteur pour ces femmes, leur permettant de retrouver confiance en elles et de s’intégrer pleinement dans la société.