Des femmes de Hamilton découvrent et célèbrent leurs forces

Ce fut une occasion pour la communauté francophone de ce grand territoire géographique de se rassembler pour faire connaissance et fraterniser. De plus, la collaboration des femmes durant les ateliers a donné lieu à des échanges riches et profonds.

L’investissement dans l’éducation des filles porte ses fruits

À l’occasion de la Journée internationale des femmes, l’UNESCO publie un document montrant que les investissements dans l’éducation des filles ont eu des incidences très positives ces vingt dernières années.

On compte maintenant moins de filles non scolarisées (122 millions) que de garçons non scolarisés (128 millions). Et, d’après les données les plus récentes, 114 femmes pour 100 hommes sont inscrites dans l’enseignement supérieur.

Derrière les chiffres mondiaux se cachent cependant des poches d’exclusion tenaces. À l’exception de l’Afghanistan, les dix pays affichant les taux de non-scolarisation des filles les plus élevés se situent tous en Afrique. Dans huit d’entre eux, plus de la moitié des filles d’âge scolaire ne sont pas scolarisées. En Afghanistan, 75% des filles ne vont pas à l’école.

Toujours selon l’UNESCO, davantage d’efforts doivent être faits pour encourager les filles à étudier les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM).