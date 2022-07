Une élève du Collège français remporte le concours Ta voix est puissante

En début d’année, l’enseignante Annie Bernatchez entend parler de ce programme à la radio et décide d’y inscrire ses élèves de 10e année. «J’ai trouvé ça très intéressant d’allier l’apprentissage de l’informatique aux perspectives autochtones, et quand j’en ai parlé aux élèves, elles et ils ont tout de suite voulu y participer.»

Remix de chansons d’artistes autochtones

À la fin du programme, les élèves ont remixé des chansons des artistes autochtones Jayli Wolf, Dakota Bear et Samian à l’aide du langage Python et d’un éditeur de code en ligne gratuit. Certains d’entre eux ont soumis leur remix au concours national.

Miyuki Dryera a reçu l’oeuvre d’art des mains de son enseignante et du directeur du Collège français, Ravi Ramdhony, en présence de certains de ses camarades de classe.

Elle a aussi visionné un message personnalisé de l’artiste Jayli Wolf.

Sensibiliser à la réalité des minorités

«Pour mon projet de production de chansons, je voulais faire passer un message important sur l’iniquité envers les peuples autochtones», commente Miyuki Dryer.