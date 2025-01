Une Croisée des mots Ontario-Québec

La Croisée des mots, une activité périodique de l’Association des auteurs de l’Ontario français (AAOF), s’ouvrira sur le Québec le mercredi 22 janvier.

Le public peut participer à une rencontre virtuelle sur Zoom, à 19h, entre l’écrivaine québécoise Denise Desautels et le poète franco-ontarien François Baril Pelletier.

Hugues Beaudoin-Dumouchel animera cette discussion entre Denise Desautels et François Baril Pelletier «pour tenter de comprendre comment le voyage, qu’il soit physique ou métaphorique, peut mener à l’accomplissement personnel et artistique».

François Baril Pelletier est peintre de formation, et Denise Desautels a été inspirée par le travail d’une artiste. Leurs oeuvres respectives, La soif de la soie et Disparaître, nourriront les échanges sur «la quête de sens et de sérénité à travers la vie et la poésie».