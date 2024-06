Une collection qui roucoule aux Éditions David

Les animaux parlent

Daniel Marchildon s’amuse à faire penser et parler les animaux car, souvent, ils sont moins bêtes que les humains.

Les deux pigeons font donc plus que roucouler. Pé s’exclame en disant rourourou, mais rouspète en lançant «bec de faucon!» Voyag dit roucoucou et son juron est «aile de poule!»

Pigeons de fortune est beaucoup plus qu’une histoire de course et de lieux géographiques. Le trajet de Pé et Voyag sert de tremplin au rapprochement entre frères et sœurs, qu’ils soient ados ou adultes. On reconnaît ici la devise de l’auteur: «Avec ou sans raison, mais toujours avec passion.»

Trois niveaux de lecture

La collection Pigeon voyageur a trois niveaux de lecture.

D’abord des textes courts dotés d’une langue accessible pour les pigeons qui prennent leur envol.