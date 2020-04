Une chanson officielle pour Eurêka!

Le service d’appui à l’apprentissage, Eurêka!, anciennement SOS Devoirs, a maintenant sa chanson officielle.

Mise en musique et interprétée par Brian St-Pierre accompagné vocalement par sa fille, Mélina, cette chanson au rythme entraînant effectue, de façon ludique, un survol des services qu’offre l’équipe d’enseignants associée à Eurêka!.

En cette période où les écoles sont fermées, les plages horaires du service d’appui à l’apprentissage sont prolongées afin de mieux répondre aux demandes des élèves. Les parents et les élèves peuvent contacter l’équipe du lundi au vendredi de 9h à 21h, et le dimanche de 17h à 21h.

Grâce à Eurêka!, les élèves des écoles de langue française de l’Ontario obtiennent de l’aide dans toutes les matières, en plus de bénéficier d’un appui spécialisé en français et dans les domaines liés aux STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).