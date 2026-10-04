Une Canadienne à Athènes

Grèce, Athènes, Monastiraki
La célèbre Acropole, vue de la place Monastiraki à Athènes. Photos: Aurélie Resch, l-express.ca
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Publié 04/10/2026 par Aurélie Resch

Quelle que soit la saison, Athènes n’en finit pas de me séduire. En cette fin d’été, toujours bien chaude, elle reste une ville où il fait bon vivre et que l’on parcourt avec plaisir.

Il n’est pas loin de minuit lorsque mon avion atterrit. Je prends le métro depuis l’aéroport jusqu’au centre-ville et sors sur la Place Monastiráki.

Aurais-je à craindre à cette heure-ci une atmosphère glauque avec de sombres individus qui rôdent, prêts à m’embêter? Que nenni! Il y a de la musique, des petits spectacles de rue, des familles, des couples, des jeunes, des voyageurs, de l’animation et les terrasses des restaurants et cafés sont encore pleines de monde.

Surplombant la place, l’Acropole illuminée veille. C’est donc dans une joyeuse atmosphère que je marche (très peu) pour rejoindre l’Athens Retro, situé à quelques pâtés d’immeubles de la place et qui servira de base à mes explorations.

Grèce, Athènes, Monastiraki
La place Monastiraki en soirée, au bas de l’Acropole.
Grèce, Athènes, Monastiraki
Place Monastiraki en soirée.

Un lieu de charme

Cet hôtel-boutique est une curiosité en lui-même. C’est dans un ancien bâtiment industriel du milieu du XXe siècle, construit sur Vissis 11, Athina 105-51 (une rue historique où prospèrent fabricants, exposants et commerçants de poignées de portes), que l’Athens Retro a ouvert ses portes au mois de mai 2025.

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Doté de 16 chambres réparties sur 4 étages, arborant chacun une couleur thématique: terracotta comme la terre, bleu qui rappelle la profondeur du ciel attique, rouge passion et vert pour évoquer la sérénité des forêts. L’établissement met aussi à la disposition de ses clients une salle meublée vintage pour un de petit-déjeuner savoureux ou une pause thé-douceurs gratuite 24h/24h.

Avec son maillage de pierre, béton et lumière, oscillant entre relique de l’ère industrielle et tendance retro-chic, l’Athens Retro cache dans ses sous-sols un abri anti-bombes datant de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd’hui présenté comme un hommage à l’art brutaliste et possible salle de conférence.

Un chouette point de chute pour de bonnes nuits de repos au cœur du triangle commercial, historique et touristique d’Athènes.

Hôtel Athens
Une chambre de l’hôtel Athens.
Hôtel Athens
Une salle de réunion dans un ancien bunker.

Les incontournables

New York a la statue de la Liberté, Grenade possède le palais de l’Alhambra, Paris est indissociable de la Tour Eiffel, Athènes a… L’Acropole.

Il n’y a aucune raison valable (même la queue pour entrer en plein été; que l’on peut éviter en s’y rendant un peu avant l’ouverture) pour ne pas parcourir ce superbe site, témoin silencieux d’une grande civilisation.

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Parmi les merveilles, notons l’Odeon d’Herode Atticus à flanc de colline, le Parthénon au sommet dédié à la déesse Athena, l’Erecthéion avec ses fameuses cariathides, la grande porte d’entrée ouvrant sur le site sacré…

Tellement de beauté et de grandeur, qu’il faut prevoir une bonne demi-journée pour bien en profiter. Le musée de l’Acropole, en redescendant sur la ville, vaut aussi le détour et complète bien la visite du site.

Non loin de l’Acropole se trouve l’Agora antique, datant du XIe siècle avant Jesus Christ. Des marchés s’y tenaient jadis, ainsi que le gouvernement, et des événements y avaient lieu. À l’Est de l’Agora antique, l’Agora romaine et la Tour des vents, et au Nord, la bibliothèque d’Adrien méritent une visite.

En fait, les amateurs d’Histoire et de vieilles pierres trouveront leur compte à Athènes, veritable musée à ciel ouvert. Il n’y a qu’à tourner la tête ou lever les yeux pour repérer un monument.

Grèce, Athènes, Acropole
L’Acropole.
Grèce, Athènes, rue Vissis
La rue Vissis.
chat
Scène de rue.

Et pour le plaisir

J’aime Athènes parce qu’elle vit et vibre dans chacun de ses quartiers et que ses habitants sont (la plupart du temps) chaleureux et sympatiques.

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Se promener dans les ruelles tortueuses et pavées de la Plaka et d’Anafiotika, en bas de l’Acropole, y admirer les façades fleuries, les murs blancs et petites boutiques, y manger, et faire les magasins est un vrai plaisir. Même si c’est touristique, je trouve l’endroit très agréable.

Dans le prolongement, j’aime aussi Monastiráki avec son marché aux puces et son atmosphère inimitable. Plus loin, le quartier davantage branché de Psyri avec son street art, ses théâtres et sa vie nocturne me plait assez et me divertit de nuit comme de jour.

À Kolonaki, les boutiques de luxe et magasins de mode séduiront sans doute les accrocs au magasinage, tandis que je préférerai goûter à l’ambiance portuaire et joyeuse de la Pirée (plus excentrée), véritable ville dans la ville en bord de mer.

Grèce, Athènes, Marché aux puces Monastiráki
La rue du marché aux puces.
boutons de portes
Rue Vissis, un commerce spécialisé dans les poignées de portes.
Grèce, Athènes, rues
Des fleurs partout.

Bref, que ce soit pour une semaine urbaine, quelques jours avant une croisière ou point de départ pour un voyage dans les terres, Athènes ne déçoit pas et invite à y revenir. À inscrire en haut de votre liste des villes a visiter.

Auteurs

  • Aurélie Resch

    Chroniqueuse voyages. Écrivaine, journaliste, scénariste. Collabore à diverses revues culturelles. Réalise des documentaires pour des télévisions francophones. Anime des ateliers d’écriture dans les écoles, les salons du livre et les centres culturels.

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  • l-express.ca

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