Une Canadienne à Athènes

Quelle que soit la saison, Athènes n’en finit pas de me séduire. En cette fin d’été, toujours bien chaude, elle reste une ville où il fait bon vivre et que l’on parcourt avec plaisir.

Il n’est pas loin de minuit lorsque mon avion atterrit. Je prends le métro depuis l’aéroport jusqu’au centre-ville et sors sur la Place Monastiráki.

Aurais-je à craindre à cette heure-ci une atmosphère glauque avec de sombres individus qui rôdent, prêts à m’embêter? Que nenni! Il y a de la musique, des petits spectacles de rue, des familles, des couples, des jeunes, des voyageurs, de l’animation et les terrasses des restaurants et cafés sont encore pleines de monde.

Surplombant la place, l’Acropole illuminée veille. C’est donc dans une joyeuse atmosphère que je marche (très peu) pour rejoindre l’Athens Retro, situé à quelques pâtés d’immeubles de la place et qui servira de base à mes explorations.

Un lieu de charme

Cet hôtel-boutique est une curiosité en lui-même. C’est dans un ancien bâtiment industriel du milieu du XXe siècle, construit sur Vissis 11, Athina 105-51 (une rue historique où prospèrent fabricants, exposants et commerçants de poignées de portes), que l’Athens Retro a ouvert ses portes au mois de mai 2025.