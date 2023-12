Célébrer Noël à Athènes

Mon collègue et ami Christos Panaretou, fondateur et dirigeant de l’agence Yalos Tours, m’emmène découvrir les tavernes animées et les restaurants les plus anciens de la ville pour y vivre l’atmosphère de Noël qui se déguste au fur et à mesure des plats, se partage avec le patron des lieux et se respire au parfum des bougies aux agrumes et à la cannelle.

L’ambiance est au partage. Avec la famille, les amis et pour moi les guides et les professionnels rencontrés, qui tous, m’accorderont de leur temps et de petites attentions.

L’avantage de voyager à Athènes pendant la période des Fêtes

Outre la magie des Fêtes qui opère, j’ai trouvé un réel avantage à me trouver à Athènes en décembre.

Grâce à une météo très douce, j’ai pris plaisir à déambuler dans la ville à la découverte des quartiers, monuments et musées sans faire la queue ou être bousculée par des hordes de touristes.

Je me suis sentie très privilégiée d’avoir presque pour moi seule l’Acropole et de parcourir avec seulement un pull sur moi des sites prestigieux comme Delphes, Mycènes ou Epidaure, accessible depuis Athènes en une journée.