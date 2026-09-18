Prenez vos aises dans le Péloponnèse

Péloponnèse, Grèce
L'Ancienne Corinthe au coeur du Péloponnèse. Photos: Aurélie Resch, l-express.ca
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Publié 18/09/2026 par Aurélie Resch

À seulement 2h de bus d’Athènes, Yiota Limneou, directrice générale du 5 étoiles Althea Resorts, m’accueille chaleureusement dans la station balnéaire de Xylókastro, dans le Péloponnèse.

Mes yeux ont à peine le temps de se poser sur le bleu de la mer, que déjà Yiota m’emmène vers les hauteurs où se trouve la résidence où je poserai mes valises quelque temps.

Un sanctuaire à flanc de montagne

Ouvert le 2 juillet dernier, l’Althea Resort est un établissement de 40 chambres surplombant le golfe de Corinthe.

Lorsque je pénètre dans le grand hall d’entrée, je suis frappée par la luminosité et la fraîcheur bienvenue des lieux. L’élégance est de mise avec une décoration minimaliste dans les tons gris, beige et brun, de beaux volumes et de grandes baies vitrées.

Péloponnèse, Grèce
L’hôtel Althéa.
Péloponnèse, Grèce
Une chambre de l’hôtel Althéa.

Attenant à la réception, une salle de restaurant et de petit-déjeuner donne sur la terrasse extérieure agrémentée d’un bar et d’une piscine à débordement.

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La limonade maison (citron, menthe et miel) savourée, je suis mon hôtesse vers ma chambre. Celle-ci, à l’image du reste, est vaste et claire, avec un grand lit et un balcon donnant sur la mer. Agrémentée d’une salle de bains avec douche à l’italienne, peignoir, serviettes et produits de toilette, télévision écran plasma, réfrigérateur et bouilloire, elle m’invite à me reposer de mon voyage depuis Toronto, puis Athènes.

Je prends quand même le temps de déguster un poisson grillé au fenouil et un dessert maison au restaurant du toit, tout en admirant le coucher de soleil, avant de me glisser entre mes draps pour un sommeil réparateur.

Au bord de la piscine

Le lendemain, comme d’autres qui suivront, je passe du temps au bord de la piscine. Un endroit tranquille avec des sofas confortables pour bronzer (et dans mon cas, écrire) et une vue partielle sur la mer Ionienne.

Ce ne seront pas les quelques longueurs que j’effectuerai qui me feront brûler les calories de mon copieux petit déjeuner à base de produits locaux et de pâtisseries faites maison, mais elles contribueront à me rafraîchir et à entretenir cet état de quiétude auquel je goûte depuis mon arrivée au Althea Resorts.

Péloponnèse, Grèce
La piscine de l’Althéa.
Grèce
Une salle du spa de l’Althéa.

Évidemment, je prendrai rendez-vous au spa de l’hôtel après une journée d’excursion pour m’abandonner aux mains expertes des thérapeutes de l’établissement. Leurs soins et techniques de massage libèrent mon corps et mon esprit de toute tension et me laisse fraîche et reposée.

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Yiota m’apprend que l’établissement se prépare pour accueillir plus de clients avec le double de chambres, dont certaines avec piscine individuelle, deux autres piscines et quelques appartements-terrasses. J’espère qu’avec le nombre croissant de voyageurs, l’Althea saura garder son aura de tranquillité.

À la découverte du Péloponnèse

Cette région, éloignée du cliché de l’île grecque aux maisons blanches et toits bleus, est plus sauvage et riche en découvertes et paysages variés.

Dans l’immédiate proximité, il y a bien sûr la plage qui attend, tantôt ombragée par une pinède (comme celle de Pefkias), tantôt protégée du vent par une anse, qui permet de goûter au soleil méditerranéen et de se baigner dans des eaux transparentes.

Péloponnèse, Grèce
La plage de Pefkias.
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Restaurant au bord de l’eau.
Péloponnèse, Grèce
Les remparts de la Citadelle.

Près de Kamari, le monastère Panagia Korfiotissa, datant du XVIIe siècle et entretenu par des sœurs, n’est qu’à une demi-heure de l’hôtel. Du haut de sa falaise, il nous plonge dans un univers de calme et de spiritualité et offre un panorama à couper le souffle sur les collines et vallées environnantes ainsi que sur la mer.

La nature est une invitation à la randonnée pédestre ou équestre. On traverse des champs de vigne pour s’enfoncer dans des forêts de platanes, oliviers, cèdres et citronniers dans lesquelles courent lapins, cochons sauvages, renards et daims, puis on arrive dans la garrigue des sommets.

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En hiver, les petits villages de montagne se transforment en mini stations de ski et promettent de belles descentes, parfois avec vue sur la mer.

Péloponnèse, Grèce
L’entrée du monastère Panagia Kofiotissa.
Péloponnèse, Grèce
Une religieuse se dirigeant vers la chapelle.
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Dans le monastère Panagia Kofiotissa.

Le canal de Corinthe

À 1h30 du Althea Resort se trouve le fameux canal de Corinthe, œuvre spectaculaire qui permet de relier la mer Ionienne à la mer Égée, facilitant ainsi le commerce. Long d’un peu plus de 6 km et large de 24m avec une profondeur de 8m, il est un véritable défi d’adresse pour les capitaines de navire.

Les aventuriers s’y donnent rendez-vous pour s’élancer dans le vide (entre 52 et 79m de hauteur), uniquement retenus par un élastique attaché au pied. Des heures plus tard, j’entends encore leurs cris faire écho contre les parois du canal.

À proximité, il ne faut pas manquer la visite de l’Ancienne Corinthe et de sa magnifique citadelle. Un bel ensemble archéologique qui rappelle la puissance des Grecs, puis des Romains, dans ce lieu stratégiquement économique. De toute beauté.

Péloponnèse, Grèce
Le canal de Corinthe.
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Un kandylakia: mémorial fréquent en bord de route en Grèce.

Près d’Olympie

Pour ceux qui voudraient poursuivre l’exploration du Péloponnèse, sachez que c’est dans cette région de la Grèce que vous trouverez les incontournables vestiges grecs du théâtre d’Épidaure, des villes de Mycènes, Mystras et Olympie, ainsi que la sublime cité médiévale de Monemvasia.

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Les amoureux de beaux paysages se dirigeront vers des lacs à la beauté unique, à 3h de route de l’Althea Resorts, où ils pourront randonner, s’adonner à des activités nautiques et déguster la bonne gastronomie grecque.

Lors de votre voyage en Grèce, ne boudez pas votre plaisir d’étoffer votre exploration du pays, à seulement 1h30 en voiture et 2h de bus d’Athènes.

Auteurs

  • Aurélie Resch

    Chroniqueuse voyages. Écrivaine, journaliste, scénariste. Collabore à diverses revues culturelles. Réalise des documentaires pour des télévisions francophones. Anime des ateliers d’écriture dans les écoles, les salons du livre et les centres culturels.

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  • l-express.ca

    l-express.ca est votre destination francophone pour profiter au maximum de Toronto.

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