Prenez vos aises dans le Péloponnèse

À seulement 2h de bus d’Athènes, Yiota Limneou, directrice générale du 5 étoiles Althea Resorts, m’accueille chaleureusement dans la station balnéaire de Xylókastro, dans le Péloponnèse.

Mes yeux ont à peine le temps de se poser sur le bleu de la mer, que déjà Yiota m’emmène vers les hauteurs où se trouve la résidence où je poserai mes valises quelque temps.

Un sanctuaire à flanc de montagne

Ouvert le 2 juillet dernier, l’Althea Resort est un établissement de 40 chambres surplombant le golfe de Corinthe.

Lorsque je pénètre dans le grand hall d’entrée, je suis frappée par la luminosité et la fraîcheur bienvenue des lieux. L’élégance est de mise avec une décoration minimaliste dans les tons gris, beige et brun, de beaux volumes et de grandes baies vitrées.

Attenant à la réception, une salle de restaurant et de petit-déjeuner donne sur la terrasse extérieure agrémentée d’un bar et d’une piscine à débordement.