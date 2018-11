Une «Bible» du système scolaire franco-ontarien

L'Express

Il aura fallu 3 ans de concertation et 33 collaborateurs pour rédiger un ouvrage exhaustif sur le système scolaire franco-ontarien, livre qui entre en librairie le 14 novembre.

Intitulé Système scolaire franco-ontarien: d’hier à aujourd’hui pour le plein potentiel des élèves, il paraît aux Presses de l’Université du Québec.

L’ouvrage comprend 16 chapitres regroupés sous 4 axes: Contexte de l’école de langue française en Ontario; Politiques et programmes des écoles ontariennes; Initiatives dans les écoles de langue française en Ontario; Organismes régulateurs et programme d’insertion professionnelle.

Préface de Jean-Luc Bernard

Jean-Luc Bernard, ancien directeur de l’éducation au Conseil scolaire Viamonde (2002-2011), aujourd’hui président du conseil d’administration du Centre francophone de Toronto, en signe la préface.

Il souligne que, «sur la scène nationale et internationale, le système scolaire ontarien et, par le fait même, le système franco-ontarien, se positionne bien : ils représentent la réussite».

Notre collaborateur Paul-François Sylvestre a rédigé la première version du premier chapitre de cet ouvrage. Il brosse un historique des écoles de langue française en Ontario, de 1786 à nos jours (un des plus longs chapitres du livre).

Diane Gérin-Lajoie suit en décrivant le rôle de l’école de langue française dans le développement du rapport à l’identité.

Littératie et numératie

Il est évidemment question de la Politique d’aménagement linguistique, mais aussi des centres scolaires communautaires, de littératie et de numératie, d’éducation coopérative et de transition de l’école au monde du travail.

Un chapitre complet est consacré aux services en français pour les nouveaux arrivants dans nos écoles.

Des chapitres plus techniques traitent, entre autres, du Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel, du Consortium d’apprentissage virtuel de langue française de l’Ontario, de l’Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

Petit poucet franco-ontarien

En annexe, on trouve le témoignage de Raymond Leblanc, un «petit poucet franco-ontarien» inscrit à l’école Brébeuf d’Ottawa (années 1950), puis à l’Académie de La Salle, et qui, de formation en formation, finit par devenir enseignant, professeur d’Université, vice-doyen et, un peu malgré lui, doyen de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa.

Aujourd’hui, l’augmentation du taux de diplomation des élèves du secondaire fréquentant un établissement francophone de la province est impressionnant et demeure attribuable aux politiques et aux programmes instaurés par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, à l’apport concerté des directions de conseil scolaire et d’école, au personnel enseignant et aux parents qui ont investi temps et énergie dans la réussite des jeunes sur les bancs d’école.

Cet ouvrage deviendra probablement «la Bible» du système scolaire franco-ontarien. Dommage qu’il n’y ait pas un index des sujets traités, indispensable pour les chercheurs. Et il est surprenant que le livre n’ait pas paru chez un éditeur franco-ontarien.