Un vent du Nord nous atteint

Un vent d’hiver nous arrive tout droit de Finlande, avec des Légendes des pays du Nord, un livre – non, un superbe ouvrage artistique – dont la présentation originale et le contenu inédit ne peuvent laisser personne indifférent.

Il est publié à l’occasion d’une exposition organisée par le Palais Lumière, un ancien établissement thermal transformé depuis 2006 en lieu d’expositions de la ville d’Évian, au bord du lac Léman.

«Le Palais Lumière célèbre l’illustration finlandaise. On trouve bien sûr la mythologie du Kalevala, dans la version historique de Akseli Gallen-Kallela et tout l’univers symboliste des contes traditionnels, qui comptent autant de sapins que de lutins.»

Le Kalevala, mentionné dans l’exposition, est une épopée du XIXe siècle composée par Elias Lönnrot, un médecin folkloriste, basée sur de poésies populaires de la mythologie de la Finlande, transmises oralement. On retrouve ce contenu artistiquement présenté dans l’ouvrage d’accompagnement.

Il faut souligner l’importance des illustrations de cet ouvrage, qui fleurissent presque à chaque page, en couleurs ou en noir et blanc, et l’on ne peut qu’admirer la manière dont elles accompagnent les textes auxquels elles sont associées.

Il faut dire que ces réalisations artistiques sont l’œuvre d’artistes renommés dans leur pays. Deux illustrateurs de contes, Rudolf Koivu et Martta Wendelin, y font le bonheur des enfants comme celui des amateurs d’art.

«L’univers de la forêt, des animaux et des lutins qui la peuplent invitent à une immersion dans un imaginaire nordique teinté de symbolisme.»

On ne saurait donner ici les détails de cet ensemble d’aquarelles d’un grand raffinement. «Au côté des célèbres illustrations de la mythologie finlandaise du Kalevala par Akseli Gallen-Kallela, un ensemble inédit du peintre Joseph Alanen présente une version moderniste du mythe.» Mais rien ne sert d’en parler, il faut les voir en feuilletant les pages de ce répertoire artistique.

Toutes ces splendides illustrations ornent la présentation des contes et légendes de pays du Nord: Le fidèle serviteur de mon père, La princesse changée en grenouille, Le marchand der sable, L’oiseau d’or, Frère et sœur, Égarée, Le Noël des Lutins, Histoire de l’étoile de Noël.

Et suivent encore une vingtaine d’autres titres. On peut lire certaines de ces histoires aux enfants.

«Légendes des pays du Nord, est consacrée à l’illustration finlandaise avec un ensemble d’aquarelles et de peintures a tempera d’un grand raffinement. Accessibles pour la première fois en français, les contes finlandais et leurs exquises illustrations du début du XXe siècle font l’objet d’une véritable découverte.» (Palais Lumière)

Le livre d’art publié à l’occasion de l’exposition d’Évian (en cours jusqu’au 17 février) est destiné à prolonger l’enchantement des contes de Noël finlandais. Il est également pensé comme un beau livre de contes, illustré par les aquarelles originales dévoilées dans l’exposition.

Mais pour qui ne peut se rendre à Évian, c’est un merveilleux ouvrage à découvrir pour bénéfice de toutes les richesses qu’il nous apporte tant sur le plan artistique que sur le plan culturel.

Sur la Voie lactée

habite une gentille dame

étoile au regard étincelant.

Ses enfants sont sept petites

étoiles qui filent dans la

Galaxie avec pour luge la

Lune qui les emmène vers les nuages.

Même s’ils sont petits et que c’est l’hiver

Ils ne craignent pas le froid

Car ils sont protégés par leurs tenues

Moelleuses en laine de nuages.

(Poème p. 211)

Trente années de collaboration avec L'Express. Spécialisé en communication, psychocommunication, suggestologie, suggestopédie, rythmes biologiques, littérature française et domaine artistique. Auteur de très nombreux articles et d'une vingtaine de livres dont le dernier, «Des héros et leurs épopées», date de décembre 2015.