Un succès sur toute la ligne pour le week-end des étoiles de la LNH

Rencontrée durant la fin de semaine, la médaillée olympique Marie-Philip Poulin était excitée d’être impliquée à nouveau cette année, surtout considérant le buzz actuel autour du hockey féminin.

«C’est incroyable de voir où nous sommes aujourd’hui, c’est magnifique. On est retourné au Nathan Philip Square et on a patiné aujourd’hui. De voir l’organisation de l’événement et les ressources, c’est juste incroyable. L’engouement envers le hockey féminin présentement, c’est malade!»

Prestations musicales qui font jaser

Plusieurs artistes ont été invités à chanter lors de la fin de semaine. Le groupe rock originaire de Kingston The Glorious Sons a ouvert les festivités vendredi soir avant le concours d’habiletés.

L’excentrique chanteur franco-ontario TALK a pour sa part été la tête d’affiche de vendredi. Arborant fièrement un chandail des Sénateurs d’Ottawa, il a offert une prestation de ses succès Run Away to Mars et Wasteland.

Le duo de DJ Loud Luxury ont essayé de faire lever la foule lors de la présentation des joueurs du samedi alors que la sensation Tate McRae a été le clou du spectacle juste avant la finale entre les équipes Matthews et McDavid.