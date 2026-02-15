Un Salon de vie active dans la région de Durham

Centres d’accueil Héritage (CAH) organise un Salon de vie active pour les aînés de la région de Durham.

L’événement gratuit aura lieu au Civic Recreation Complex d’Oshawa, 99 chemin Thornton Sud, le mercredi 25 février de 10h à 17h.

CAH, dont une bonne partie des services consistent justement à assurer une «vie active» aux aînés, avait organisé un premier Salon dans son édifice du centre-ville en 2023, puis dans la région de Peel en 2025.

Le Salon d’Oshawa offrira une séance de mise en forme, du yoga sur chaise et de la danse africaine, ainsi que des séminaires sur les fraudes, les modalités juridiques d’héritage et de procuration, ainsi qu’une discussion sur le thème «Vieillir est un privilège: comment en profiter activement dans la région de Durham?».