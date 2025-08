Un petit tour du monde en quelques jours sans quitter le Canada!

Bruxelles la jolie

En poussant un peu plus au Nord, on arrive à l’ancienne ville de Ainlayville, renommée Brussels en 1871. Cette petite municipalité d’environ 1 000 personnes compte parmi ces citoyens de renom Darwin McCutcheon et Jack McIntyre, deux joueurs de hockey professionnel, ainsi que de nombreux artistes dont Janet Cardiff et Frances Beatrice Taylor.

Si Bruxelles, en Belgique, est connue comme la «capitale de l’Europe», on dit, non sans raison, que le Brussels ontarien est «le plus joli village de l’Ontario».

D’autres villes d’intérêt

Cela conclut une partie de notre visite du monde en Ontario. Mais il reste beaucoup à voir! Que dire des villes de Berlin (devenu Guelph), Cairo, Damascus ou Lisbon à l’Ouest de Toronto. Ou Athens, Khartoum, Manilla, Moscow ou Warsaw à l’Est de la métropole?

En Saskatchewan, on peut visiter Amsterdam, Hague, Riga et Stockholm. Au Manitoba, il y a les villes de Bruxelles et de Raykjavik. Au Nouveau-Brunswick, celle de Bagdad. Il existe aussi beaucoup de villes canadiennes aux noms australiens, espagnols, néo-zélandais ou portugais qui ne demandent qu’à être découvertes!

Toronto, Ohio

Si le Canada s’est inspiré d’autres villes pour nommer les siennes, d’autres pays, à leur tour, se sont inspirés de nous. La ville de Toronto serait parmi les noms les plus exportés. En effet, il y a un Toronto en Ohio, et aussi en Iowa, en Indiana, au Kansas, au Missouri et au Tennessee, sans compter celui en Australie.