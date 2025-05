Un petit pas pour le bilinguisme au Canada

4. Une bonne posture reflète la confiance en soi et l’engagement face au public.

5. Le langage corporel est très important. Il faut utiliser des gestes appropriés et éviter tout ce qui est excessif ou distrayant, faute qui pourrait coûter des points à un(e) candidat(e).

6. Le contact visuel est aussi un point non négligeable qui, de plus, aide à gérer le stress en créant un rapport entre l’élève et ses auditeurs. En établissant le contact visuel avec une seule personne à la fois, le ou la jeune a l’impression de ne parler qu’à cet individu au lieu de s’adresser à tout un auditoire. De la même façon, chaque auditeur et chaque auditrice ont l’impression que l’élève ne parle qu’à lui ou à elle.

7. Tout comme la posture, les gestes et le contact visuel, les expressions faciales sont importantes. Si le contenu du discours le permet, l’élève peut faire un beau sourire. Non seulement il est contagieux, mais encore il a le don de détendre l’atmosphère. Les expressions faciales bien choisies renforcent le message du discours.

8. Il faut parler assez fort et clairement. Les candidats sont notés sur la prononciation, l’articulation, la fluidité verbale, le ton, l’audibilité et le débit de parole, entre autres. Un débit trop rapide trahit une nervosité chez l’élève. Un débit plus lent a l’avantage de masquer sa nervosité tout en permettant aux auditeurs de mieux comprendre et d’assimiler son message.