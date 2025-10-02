Un opioïde 4 000 fois plus puissant que l’héroïne à Toronto

Il est 100 fois plus puissant que le fameux fentanyl. 4 000 fois plus violent que l’héroïne. 10 000 fois plus fort que la morphine. Il s’agit de l’opioïde de synthèse dit carfentanil, développé à l’origine pour endormir des rhinocéros et des éléphants. À en croire le Service de contrôle des drogues de Toronto (TDCS), ce produit d’une dangerosité extrême est en train d’inonder les rues de la métropole.

En effet, en août dernier, 14% des échantillons de fentanyl analysés par ce service contenaient du carfentanil, soit un niveau record depuis le lancement des tests en 2019. On est donc loin des 1 à 2% enregistrés au printemps dernier.

«Le carfentanil est presque toujours découvert de manière inattendue dans des échantillons obtenus ou achetés comme du fentanyl. Pour cette raison, nous considérons le carfentanil comme un contaminant», explique Karen McDonald, directrice générale du TDCS.

Et de compléter: «L’approvisionnement en fentanyl non réglementé (ou «de rue») est de plus en plus contaminé et imprévisible. Cela est observé depuis le lancement du Service de vérification des drogues de Toronto en 2019, et même bien avant.»

Un produit hautement dangereux

Selon le TDCS, l’usage du carfentanil peut s’avérer très dangereux pour son consommateur, voire mortel, à plus forte raison lorsqu’il est consommé à son insu en combinaison avec d’autres opioïdes très puissants, tels que le fentanyl.