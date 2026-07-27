Un nouveau consul général de France à Toronto

Du changement s’annonce au sein de la diplomatie française au Canada. En effet, le décret officiel du Président de la République annonce la nomination d’Adrien Cavey au poste de consul général de France à Toronto.

Arrivant du Cambodge, il succède à Bertrand Pous, en poste depuis l’été 2023. Le consul sortant rejoint d’autres fonctions au ministère des Affaires étrangères.

Adrien Cavey est décrit comme un diplomate de carrière chevronné. Il détient le grade de secrétaire des affaires étrangères principal au sein du cadre d’Orient, qui rassemble des spécialistes des affaires géopolitiques et des langues stratégiques.

De plus, M. Cavey possède une solide expérience au sein de la fonction publique française. Il apporte une expertise reconnue pour gérer des enjeux complexes.

Une juridiction vaste et stratégique

Le nouveau consul général dirigera une vaste circonscription couvrant deux provinces: l’Ontario et le Manitoba.