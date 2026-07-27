Un nouveau consul général de France à Toronto

consul général de France à Toronto
Le diplomate Adrien Cavey succède à Bertrand Pous à Toronto. Photo: Michael Grao
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Publié 27/07/2026 par Julien Kopferschmitt

Du changement s’annonce au sein de la diplomatie française au Canada. En effet, le décret officiel du Président de la République annonce la nomination d’Adrien Cavey au poste de consul général de France à Toronto.

Arrivant du Cambodge, il succède à Bertrand Pous, en poste depuis l’été 2023. Le consul sortant rejoint d’autres fonctions au ministère des Affaires étrangères.

Adrien Cavey est décrit comme un diplomate de carrière chevronné. Il détient le grade de secrétaire des affaires étrangères principal au sein du cadre d’Orient, qui rassemble des spécialistes des affaires géopolitiques et des langues stratégiques.

De plus, M. Cavey possède une solide expérience au sein de la fonction publique française. Il apporte une expertise reconnue pour gérer des enjeux complexes.

consul général de France à Toronto
Le consulat général de France à Toronto se trouve dans cet édifice rue Bloor à l’angle de Yonge. Photo: courtoisie

Une juridiction vaste et stratégique

Le nouveau consul général dirigera une vaste circonscription couvrant deux provinces: l’Ontario et le Manitoba.

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Dans cette région, la présence française connaît une croissance rapide. En outre, les institutions éducatives et culturelles francophones y jouent un rôle essentiel.

Adrien Cavey fixera rapidement ses grandes priorités, poursuivant les actions clés de la diplomatie française :

• Renforcer la présence de la langue française et soutenir la francophonie.

• Assurer un service consulaire efficace pour les ressortissants français.

• Développer les partenariats économiques, universitaires et scientifiques.

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• Favoriser les coopérations dans le secteur de la transition écologique.

Bertrand Pous, consul général de France à Toronto. Photo: courtoisie
Bertrand Pous. Photo: courtoisie

Bertrand Pous: trois ans sur le terrain

Pour sa part, Bertrand Pous quitte son poste après trois années d’engagement. Il avait remplacé Tudor Alexis au cours de l’été 2023. Diplômé de Sciences Po Paris et de l’ESC Reims, M. Pous travaille pour le ministère depuis 1994.

Durant son mandat à Toronto, il a mené une action dynamique. En particulier, il a accordé la priorité à l’innovation et à la technologie. M. Pous a notamment soutenu le déploiement du réseau La French Tech Toronto. Ainsi, il a créé des ponts entre la France et le Canada anglophone, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Par ailleurs, le consul sortant a multiplié les déplacements en Ontario et au Manitoba. Il a noué des relations étroites avec les associations francophones, les écoles et les leaders économiques locaux, d’Ottawa jusqu’à Winnipeg.

Une transition en douceur

L’équipe du consulat général prépare l’accueil du nouveau consul. Les services diplomatiques communiqueront bientôt le calendrier officiel de sa prise de fonction.

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Dès son arrivée, Adrien Cavey engagera des démarches auprès des autorités provinciales et locales. Il compte aussi  rencontrer les acteurs clés de la communauté francophone.

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