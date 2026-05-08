5e sommet: la French Tech de Toronto de plus en plus pertinente

Plus de 300 personnes ont participé au 5e sommet de la French Tech de Toronto ce mardi 5 mai au Musée des Beaux-Arts de l’Ontario (AGO).

La French Tech est une communauté internationale qui connecte les talents français en innovation et technologie à travers le monde. Elle réunit francophones (80% du public) et anglophones autour de panels d’experts, de présentations de jeunes entreprises françaises et de réseautage.

Basée dans plusieurs grandes villes en France et dans le monde depuis 2013, elle s’est implantée à Toronto en 2020 sous l’impulsion de sa présidente sortante Estelle Chen.

«L’idée, c’est de mettre en relation la diaspora française, les start-ups qui ont des messages d’innovation et de technologie à transmettre, avec le tissu local», explique Séverin Poirier, en charge de l’organisation des évènements de la French Tech Toronto.

«C’est faire cohabiter et connecter les technologies, le savoir-faire français et le tissu ici, à Toronto.»