L’Agence Club Med de Toronto permet des visites virtuelles de ses villages

Conférence AAGEF Club Med
Laura Hendel, directrice de l'Agence Club Med de Toronto, devant les membres et invités de l'AAGEF.
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Publié 02/05/2026 par Anna Vigne

Depuis deux ans, une Agence Club Med est installée à Toronto, au 361 rue Queen Ouest, la première au Canada à l’extérieur du Québec.

Elle accompagne les voyageurs dans leur choix de village Club Med dans le monde et dans l’organisation de leur séjour. Son large catalogue de destinations attire de 1,4 à 1,5 million de clients par an, pour un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2025.

Les intéressés peuvent notamment y visiter les sites du Club Med au moyen d’un casque d’immersion virtuelle.

Laura Hendel, la directrice de l’Agence Club Med de Toronto, était la conférencière-invitée de l’Association des alumni de grandes écoles françaises en Ontario (AAGEF) le 29 avril au Centre for Social Innovation (CSI) de l’avenue Spadina.

Conférence AAGEF Club Med
Salle comble pour la conférence de Laura Hendel à l’AAGEF.
Club Med
Un des espaces de l’Agence Club Med sur la rue Queen Ouest à Toronto.

Être heureux

L’ancien champion de water polo français Gérard Blitz a eu «une idée révolutionnaire» en 1950, raconte-t-elle: «joindre sports, nature et vacances entre amis, et les rendre accessibles à tout le monde».

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«Tout a commencé avec ce mantra: le but de la vie est d’être heureux; l’endroit pour être heureux est ici; le temps d’être heureux est maintenant.»

Selon Mme Hendel, «l’accès au sport, la convivialité et la qualité des services» sont les valeurs de l’entreprise.

Comme on le sait, le Club Med est le pionnier de l’expérience des villages de vacances «tout compris»: hébergement, repas, sports, activités, divertissement… Si l’aspect pratique de ce genre de vacances attire aujourd’hui principalement des familles, des couples et des groupes d’amis représentent encore une part importante de la clientèle.

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Le Club Med opère 14 villages de ski dans les Alpes.
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Le Club Med offre des croisières dans les Caraïbes, la Méditerranée et transatlantiques.

La plage ou la montagne

L’entreprise exploite simultanément de 70 à 80 villages à travers le monde grâce à 25 000 employés.

Pour le tourisme de montagne (en plein essor), l’entreprise se concentre sur les Rocheuses américaines, les Alpes et l’Asie du Nord-Est, avec, par exemple, des clients réservant des voyages de ski au Japon. Pour les destinations Soleil, la zone Brésil-Caraïbes, la Méditerranée et l’Asie du Sud-Est sont en tête.

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Parmi les nouveaux défis auxquels doit s’adapter le Club Med, Mme Hendel mentionne l’utilisation grandissante de l’intelligence artificielle dans l’industrie du tourisme, en particulier pour les réservations et les mutations d’employés d’un site à l’autre.

De plus, pour réduire l’empreinte environnementale des villages du Club Med, diverses initiatives sont mises en place en matière de gaspillage alimentaire et de tri des déchets, ainsi que dans l’organisation des circuits d’exploration aux alentours des sites du Club.

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Une plage du Club Med de l’Île Maurice.
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Vacances familiales en République dominicaine.

L’AAGEF

L’AAGEF, présidée depuis quelques années par Bruno Lebeault, qui est directeur marketing dans la vraie vie, organise une conférence tous les derniers mercredis du mois. Ces réunions sont aussi des occasions pour rencontrer d’autres professionnels et élargir son réseau.

«Les membres eux-mêmes nous proposent des sujets», indique Christian Osterman, vice-président de l’AAGEF, développeur de logiciels. «Les thèmes sont choisis au sein de notre équipe, puis nous obtenons de l’aide auprès de représentants de chaque grande école afin d’obtenir des intervenants pour chaque sujet.»

«Notre prochain sujet portera sur l’aérospatiale et l’industrie de défense au Canada.»

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Au mois de novembre, l’AAGEF organise aussi son 12e concours annuel Entrepreneur Challenge, dont émergeront trois finalistes qui viendront présenter leur innovation devant environ 250 personnes.

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