L’Agence Club Med de Toronto permet des visites virtuelles de ses villages

Depuis deux ans, une Agence Club Med est installée à Toronto, au 361 rue Queen Ouest, la première au Canada à l’extérieur du Québec.

Elle accompagne les voyageurs dans leur choix de village Club Med dans le monde et dans l’organisation de leur séjour. Son large catalogue de destinations attire de 1,4 à 1,5 million de clients par an, pour un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2025.

Les intéressés peuvent notamment y visiter les sites du Club Med au moyen d’un casque d’immersion virtuelle.

Laura Hendel, la directrice de l’Agence Club Med de Toronto, était la conférencière-invitée de l’Association des alumni de grandes écoles françaises en Ontario (AAGEF) le 29 avril au Centre for Social Innovation (CSI) de l’avenue Spadina.

Être heureux

L’ancien champion de water polo français Gérard Blitz a eu «une idée révolutionnaire» en 1950, raconte-t-elle: «joindre sports, nature et vacances entre amis, et les rendre accessibles à tout le monde».