Un livre pour une bonne cause: les maladies génétiques

Dix-sept auteurs de thriller, aux parcours et univers différents, écrivent une nouvelle autour d’un sujet connu presque par cœur: soi-même. Storia 2022 offre peurs, émotions, intrigues et imagination débordante au service d’une bonne cause.

En acceptant ce défi, le collectif s’engage au profit de l’Association européenne contre les leucodystrophies. Ces maladies génétiques affectent le système nerveux et qui engendrent des situations de handicap très lourd. Tous les droits sont reversés à l’Association pour soutenir les enfants malades de leucodystrophie.

Auteur possédé

Dans plus d’un cas, un personnage de fiction intimide l’auteur. Ce dernier a beau clamer qu’il a tous les droits, que son «imaginaire ne souffre aucune contrainte», il devient possédé.

Parfois c’est une lectrice qui harcèle l’écrivain pour qu’il n’abandonne pas le personnage qu’elle affectionne outrageusement.

Il arrive parfois qu’on choisisse de compliquer les choses en plaçant un auteur dans le roman, mais pas du roman. «Moi, je suis l’auteur et lui, c’est le personnage de l’auteur dans le roman.»