Repenser une société juste pour les personnes handicapées ou malades

Rappelons-nous que les «non-vaccinés» ne sont pas tous antivaccins. Il y a aussi des personnes immunovulnérables qui ne peuvent pas toutes se faire vacciner ou recevoir le même bénéfice du vaccin.

On oublie que, même avec le vaccin, un changement de médicaments pourrait être nécessaire pour mieux combattre le virus, ce qui risque de mener à d’autres problèmes de santé.

Santé mentale des enfants

Encore un exemple, peut-être moins direct, mais non moins réel… On justifie le fait de garder les écoles ouvertes en citant la santé mentale des enfants… Mais on passe sous silence le manque de services de santé mentale pour les enfants qui remonte à bien avant la pandémie.

Par ailleurs, on ne tente pas de mitiger l’effet d’une conscience du danger sur les enfants déjà aux prises avec des troubles d’anxiété et de dépression, et qui s’exposent au contact des autres dans des salles mal ventilées.

Puisqu’il s’agit de préserver leur santé, où sont les services de santé mentale qui pourront sauver les vies d’enfants et de jeunes et leur permettre de participer pleinement à l’école et dans le reste de leur communauté et société?