Suicide assisté: une question de vie ou de mort pour les handicapés

Un puissant message discriminatoire

En élargissant l’accès à l’AMM pour les Canadiens en situation de handicap (et non pas pour les autres Canadiens), le gouvernement envoie un puissant message discriminatoire, à savoir que la vie des Canadiens handicapés – et seulement ceux-là – n’est pas essentielle.

En précipitant le débat, le gouvernement ajoute qu’il ne s’en soucie pas.

Par ricochet, cette approche irresponsable galvanisera les actuels stéréotypes selon lesquels la vie des personnes handicapées est moins précieuse que celle des autres et ne vaut pas la peine d’être vécue, que ces personnes sont des fardeaux pour l’état et pour leurs proches et qu’elles ont une mauvaise qualité de vie.

Déjà, ces stéréotypes conduisent de manière disproportionnée les personnes handicapées à se suicider, tout comme des stéréotypes semblables conduisent d’autres minorités à le faire.

Charte canadienne et Convention internationale bafouées

Si adopté, le Projet de loi C-7 exercera une distinction discriminatoire à l’égard des personnes handicapées en vertu de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. De plus, le Canada contreviendra à ses obligations au titre de la Convention relative aux droits des personnes handicapés des Nations Unies. Ce n’est pas souhaitable.