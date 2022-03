Génétique: un arbre généalogique de l’humanité de 2 millions d’années

Les données génomiques récoltées sur des humains préhistoriques sont souvent incomplètes. Elles sont aussi récoltées suivant des méthodes différentes d’un endroit à l’autre.

Mais l’intégration de ces bases de données – et l’extrapolation à partir des mutations connues dans telle et telle région du globe – démontrent aux yeux de ces chercheurs l’importance qu’a prise la «généalogie génétique» pour «investiguer l’histoire et l’évolution humaine».

Leur étude s’appuie sur 3609 génomes anciens qualifiés de «complets» — tous décodés dans les 20 dernières années, à mesure que les technologies se raffinaient — et 3589 fragments d’ADN incomplets.

Nos ancêtres du Nord-Est de l’Afrique

De là, les chercheurs ont identifié 6 412 717 variants. C’est-à-dire des différences dans les séquences génétiques qui permettent de dire que tel groupe est relié à tel autre. Et à quelle époque ils se sont séparés.

Les variants vieux de plus de 72 000 ans étaient plus répandus dans le Nord-Est de l’Afrique. Les 100 variants les plus anciens provenaient tous de cette région.