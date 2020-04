Trois groupes de pré-humains au même endroit

L’Homo erectus est-il celui qui a supplanté les deux autres ou est-ce le paranthrope qui a supplanté l’australopithèque? Deux questions qui se posent, d’autant plus que c’est dans cette région qu’on retrouve les toutes dernières traces connues de l’australopithèque.

Leurs morphologies étaient différentes — une mâchoire plus grande et un corps plus petit pour le paranthrope — ce qui implique un régime alimentaire différent, et ce qui pourrait avoir entraîné une adaptation différente aux changements climatiques.

Succès d’Homo erectus

Et les chercheurs ne peuvent pas faire l’impasse sur le fait qu’Homo erectus allait par la suite entreprendre une migration qui l’entraînerait en moins de 200 000 ans à l’autre bout du monde — une réussite inégalée, jusqu’à ce que l’Homo sapiens entre en scène.

On peut même alléguer que l’Homo erectus supplante — pour l’instant — l’Homo sapiens, considérant qu’il a survécu au moins un million et demi d’années. En comparaison, nous ne sommes là que depuis 200 000 ans tout au plus.

Le site de Drimolen, au coeur de la recherche parue le 3 avril dans la revue Science, consiste en une carrière à l’intérieur de laquelle les premières fouilles remontent à 1994. Elle fait partie de la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.