Vos données génétiques sont-elles en sécurité?

Les tests d’ADN permettant d’en savoir plus sur nos ancêtres sont de plus en plus populaires. Une attaque informatique contre une base de données génétiques soulève toutefois des inquiétudes sur ces renseignements parfois très personnels.

GEDmatch, le site visé par les attaques, permet à ses usagers de télécharger vers une base de données les résultats de leurs tests d’ADN, même s’ils ont été réalisés par une autre compagnie. Les outils mis à leur disposition peuvent ensuite prédire le lien de parenté entre eux et les autres utilisateurs.

C’est donc un incontournable pour les passionnés de généalogie qui cherchent à identifier des membres de leur famille élargie.

Le site est également devenu célèbre pour le rôle qu’il a joué dans l’arrestation du tueur du Golden State en 2018. Par la suite, des dizaines de cas semblables ont été signalés aux États-Unis.

3000 cousins

Or, le New York Times rapporte que, le 19 juillet dernier, les usagers de GEDmatch ont découvert avec surprise que plusieurs nouveaux utilisateurs partageaient un lien de parenté avec eux.