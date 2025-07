Un livre pour enfants pour célébrer Terry Fox

Illustratrice-docteure acadienne

L’illustratrice du Nouveau-Brunswick Noémie Gionet Landry explique avoir accepté ce projet, car elle est aussi médecin de profession.

«Dès que j’ai été contactée, j’ai su que je devais trouver un moyen d’intégrer ce projet à mon emploi du temps. En dehors de l’illustration de livres pour enfants, je travaille comme médecin. Je ne traite pas spécifiquement le cancer, mais le travail de la Fondation Terry Fox a touché la vie de nombreux patients, directement ou indirectement.»

«J’ai effectué des recherches approfondies, allant de l’étude des photos de son van à l’exploration des styles vestimentaires et de la décoration intérieure des années 1970», explique l’illustratrice. «J’ai commencé ce projet en me plongeant dans la vie de Terry, en remplissant un carnet de croquis de notes et de dessins le représentant lui et sa famille.»

«La partie la plus émouvante du livre pour moi a été d’illustrer les premières scènes, lorsque Terry est diagnostiqué et hospitalisé. Ce sont aussi celles auxquelles j’ai préféré donner vie.»

«L’histoire de Terry est une histoire que tous les enfants du Canada devraient connaître», conclut Noémie Gionet Landry. «Je suis honorée d’avoir pu y contribuer à travers mes illustrations.»