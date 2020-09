Une Journée Terry Fox virtuelle pour le 40e anniversaire du Marathon de l’espoir

Thunder Bay (Ontario) : Après avoir franchi plus de 5300 km, le cancer le force à suspendre son marathon, le 1er septembre 1980. Tery Fox s’éteint dans la région de Vancouver le 28 juin suivant, à 22 ans. Un monument de 2,7 mètres est érigé à Thunder Bay en 1982.

Les retombées de la Fondation Terry Fox

Près de 80% des dons accumulés par la Fondation sont versés à la recherche sur le cancer, notamment à l’Institut de recherche Terry Fox, qui finance à son tour le Réseau des centres d’oncologie du Marathon de l’espoir.

Ce réseau réunit des hôpitaux et universités du Canada dans le but d’améliorer le partage d’information et d’ainsi accélérer les progrès réalisés par la médecine de précision (nouvelles technologies, imagerie de pointe et intelligence artificielle) pour les patients atteints de cancer.

Selon la Société canadienne du cancer, en 2015, 45% des Canadiens et 43% de Canadiennes seront atteints d’un cancer au cours de leur vie et 26% des Canadiens et 23% de Canadiennes en mourront.

Aujourd’hui, 80% des personnes qui souffrent d’un ostéosarcome, le type de cancer qui a coûté à Terry Fox sa jambe droite, s’en remettent. Des années 1940 à 2019, le taux de survie au cancer, après 5 ans, est passé de 25% à 63%.