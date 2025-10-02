Un grand chantier de nouvelles infrastructures à la Toronto French School

«L'Atelier»

Toronto French School, TFS
La Toronto French School a lancé un grand chantier de construction de nouvelles infrastructures. Illustration: TFS
Publié 02/10/2025 par Julie Merceur

La journée communautaire de la Toronto French School (TFS), le 19 septembre, a rassemblé de nombreux élèves et parents au campus principal de l’avenue Lawrence Est.

Cette fête annuelle permettait également de rappeler aux familles la campagne de fonds de l’école, visant à améliorer ses infrastructures, moderniser ses deux campus, et développer le programme de bourses d’entrée.

En parcourant le campus ce jour-là, difficile d’échapper aux banderoles rappelant la campagne de levée de fonds. La plus ambitieuse de l’histoire de TFS, son objectif est de 40 millions $. Baptisée Can’t Wait / C’est parti!, elle prévoit de nombreux changements sur les deux campus.

Les donateurs sont essentiellement des parents ou d’anciens élèves. «Surtout, il y a 100% de participation du personnel de TFS», souligne Ronan Le Guern, directeur du marketing et de la communication, insistant sur l’unanimité autour du projet.

Toronto French School, TFS
La Toronto French School en fête.

L’Atelier

Au campus principal, le projet phare est un grand «Atelier» regroupant plusieurs nouvelles infrastructures:

  • un auditorium de 350 places,
  • une aile de musique,
  • un studio de design pour l’ingénierie, la robotique et les mathématiques appliquées,
  • une terrasse sur le toit pour les clubs, réunions ou événements scolaires,
  • ainsi qu’un centre de bien-être pour la santé physique, mentale et émotionnelle des élèves et du personnel.

Au campus Ouest, à Mississauga, ce sont un gymnase, des salles de classe et un laboratoire qui sont prévus. Le chantier du gymnase est déjà en cours.

Toronto French School, TFS
Le futur amphithéâtre. Illustrations: TFS
Toronto French School, TFS
Le plan de la salle de musique.
Toronto French School, TFS
Le studio de technologies dans le nouveau pavillon.

Lancement des travaux

Au campus principal, les travaux n’ont pas encore commencé. L’école attend les dernières autorisations de la municipalité et finalise les plans.

TFS
Le chef de la TFS, Norman Gaudet.

«On n’a pas de difficultés à avancer, on travaille bien avec la Ville. Mais ce projet est plus complexe sur de vieilles bâtisses. Il faut créer une architecture qui tienne compte de ce patrimoine», explique Ronan Le Guern.

Selon lui, les travaux devraient commencer l’an prochain. «On cherche une solution pour que cela n’empêche pas la vie scolaire. Aujourd’hui, c’est un bâtiment administratif, il faut donc trouver comment maintenir les activités pendant le chantier.»

Toronto French School, TFS
L’Atelier comprendra une terrasse sur le toit.
Toronto French School, TFS
Dans le futur centre de bien-être.

Programme de bourses

Enfin, TFS souhaite renforcer son programme de bourses et permettre à davantage d’élèves d’en bénéficier.

Après une sélection fondée sur les résultats scolaires et la personnalité du candidat, l’élève peut obtenir une bourse complète pour toute sa scolarité. Actuellement, seul un étudiant par an en profite; l’objectif est d’augmenter ce chiffre.

Cette rentrée, TFS accueille 1 542 élèves — un record pour l’établissement — confirmant le dynamisme de son engagement envers l’enseignement en français bilingue et international.

Le match de la rentrée

Ce 19 septembre, c’est à 1645 que retentit le coup de sifflet signalant le début du match de soccer opposant l’équipe masculine de la TFS à celle de Crestwood.

TFS
L’équipe de TFS se prépare pour le match. Photos: Julie Merceur, l-express.ca
Toronto French School, TFS
Une structure de jeu populaire lors de la journée communautaire.
Toronto French School, TFS
Le stand de nourriture.

Chaque année lors de sa fête de la rentrée, TFS organise ce «home opener», alternant entre l’équipe masculine et l’équipe féminine. C’est un moment très attendu par la communauté de l’école.

Des pancartes personnalisées sont brandies par les supporters, qui crient en chœur pour encourager l’équipe.

L’ambiance est festive: stands de poutine et de crème glacée, musique diffusée dans les enceintes, enfants s’amusant sur les jeux gonflables… Un drone a survolé le match pour la première fois afin de filmer l’événement.

Cette année encore, c’est la TFS qui s’impose: trois à un.

