Un grand chantier de nouvelles infrastructures à la Toronto French School

La journée communautaire de la Toronto French School (TFS), le 19 septembre, a rassemblé de nombreux élèves et parents au campus principal de l’avenue Lawrence Est.

Cette fête annuelle permettait également de rappeler aux familles la campagne de fonds de l’école, visant à améliorer ses infrastructures, moderniser ses deux campus, et développer le programme de bourses d’entrée.

En parcourant le campus ce jour-là, difficile d’échapper aux banderoles rappelant la campagne de levée de fonds. La plus ambitieuse de l’histoire de TFS, son objectif est de 40 millions $. Baptisée Can’t Wait / C’est parti!, elle prévoit de nombreux changements sur les deux campus.

Les donateurs sont essentiellement des parents ou d’anciens élèves. «Surtout, il y a 100% de participation du personnel de TFS», souligne Ronan Le Guern, directeur du marketing et de la communication, insistant sur l’unanimité autour du projet.

L’Atelier

Au campus principal, le projet phare est un grand «Atelier» regroupant plusieurs nouvelles infrastructures: