Toronto French School : une rentrée sous le signe du renouveau

Comme chaque début d’année, le campus Ouest de la Toronto French School (TFS) organise un café parisien, l’occasion pour élèves et parents de partager un petit-déjeuner dans une atmosphère particulière. Croissants, bérets, accordéon… tout est fait pour les plonger dans un petit Paris.

Or, cette année, le café marque le départ d’une année scolaire différente. Le nouveau gymnase, en construction, et le nouveau directeur apportent en effet un souffle inédit au campus Ouest.

Le sport comme pilier du projet éducatif

La Toronto French School accueille des élèves de la maternelle à la 12e année à son grand campus de l’avenue Lawrence Est. Le campus Ouest, situé à Mississauga, reçoit des élèves de l’élémentaire seulement.

En agrandissant son gymnase au campus Ouest, la TFS entend renforcer l’offre sportive, notamment pour ses plus grands. Le gymnase actuel, trop petit, limite à la fois la pratique quotidienne et l’accueil d’équipes extérieures lors des tournois auxquels participent régulièrement les élèves.