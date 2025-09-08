Toronto French School : une rentrée sous le signe du renouveau

Nouveau gymnase et nouveau directeur au campus Ouest

Toronto French School, TFS
Des élèves du campus Ouest de la TFS, habillés aux couleurs de leurs «maisons», avec la mascotte de l'école, lors du café parisien. Photos: Julie Merceur, l-express.ca
Publié 08/09/2025 par Julie Merceur

Comme chaque début d’année, le campus Ouest de la Toronto French School (TFS) organise un café parisien, l’occasion pour élèves et parents de partager un petit-déjeuner dans une atmosphère particulière. Croissants, bérets, accordéon… tout est fait pour les plonger dans un petit Paris.

Or, cette année, le café marque le départ d’une année scolaire différente. Le nouveau gymnase, en construction, et le nouveau directeur apportent en effet un souffle inédit au campus Ouest.

Le sport comme pilier du projet éducatif

La Toronto French School accueille des élèves de la maternelle à la 12e année à son grand campus de l’avenue Lawrence Est. Le campus Ouest, situé à Mississauga, reçoit des élèves de l’élémentaire seulement.

En agrandissant son gymnase au campus Ouest, la TFS entend renforcer l’offre sportive, notamment pour ses plus grands. Le gymnase actuel, trop petit, limite à la fois la pratique quotidienne et l’accueil d’équipes extérieures lors des tournois auxquels participent régulièrement les élèves.

Cet agrandissement, attendu depuis près de 20 ans, va donc permettre aux élèves de montrer fièrement le lieu où ils étudient. «C’est quelque chose qui va, pour les cinq prochaines années, transformer notre campus et nous amener au niveau supérieur», déclare Ulrik Bédos, le nouveau directeur du campus Ouest.

Toronto French School, TFS
Toutes les victoires des élèves du campus de Mississauga de la TFS, lors des tournois organisés par la Private Schools’ Athletic Association.

«À TFS, le sport est au centre du projet éducatif, car il développe l’esprit d’équipe et permet aux élèves de s’épanouir en tant qu’enfants et futurs citoyens.» Norman Gaudet, directeur général, et Ulrik Bédos insistent tous deux sur l’importance de former des citoyens, en résonance avec la devise de l’établissement: «Êtres humains qui réfléchissent, citoyens qui agissent.»

De plus, Norman Gaudet affirme que les travaux ne vont pas perturber la vie scolaire, puisque l’école a été capable de fermer la partie en construction sans que les enfants ne soient affectés.

Toronto French School, TFS
La maquette de l’école et du nouveau gymnase, réalisée par les élèves eux-mêmes.

Le développement des sciences

Le sport n’est pas la seule activité à évoluer à la TSF. L’enseignement des sciences va également monter en puissance, avec la création d’un Fab Lab dédié à la robotique, à l’intelligence artificielle et aux projets STEAM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques).

TFS
Norman Gaudet.

Norman Gaudet insiste sur l’importance d’exposer les élèves à ces concepts, mais aussi aux méthodes qui les accompagnent. Ainsi, le Fab Lab sera équipé pour relier la théorie à la pratique grâce à du matériel de pointe, tel que des découpeuses laser.

Ulrik Bédos connu et apprécié

Autre changement important à TFS: la prise de fonction d’Ulrik Bédos en tant que directeur du campus Ouest. Après avoir été enseignant de mathématiques et de sciences, puis directeur adjoint à TFS, il devient le numéro un du campus.

Toronto French School, TFS
Ulrik Bédos.

Une mère de deux élèves du campus de Mississauga confie: «Je lui fais confiance à 100%».

«Beaucoup s’attendaient à cette nomination, Ulrik Bédos étant très apprécié des parents et du personnel», assure-t-elle. «Présent dans le paysage de TFS depuis 25 ans, il a su démontrer qu’il était capable de prendre en charge l’école.»

Une vision centrée sur la communauté

Pour lui, le campus Ouest doit être un lieu d’étude fondé sur la communauté, la solidarité et l’inclusivité, comme l’illustre le café parisien. Il souhaite renforcer le soutien aux élèves, accompagner les enseignants et encourager l’implication des parents.

Toronto French School, TFS
Enfants prenant un petit-déjeuner lors du café parisien.

C’est pourquoi le nombre d’élèves du campus Ouest ne dépassera jamais 200, soit une classe par niveau, afin de préserver l’esprit familial qui règne à TFS. Chaque année, à l’issue d’un vote des jeunes, la médaille Anna Giles est remise à l’élève qui reflète le mieux cet esprit de solidarité et de compassion.

À terme, Ulrik Bédos veut aussi développer l’art théâtral, pour favoriser l’acquisition du français de manière ludique. Il s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur Davy Marquès, tout en revendiquant une vision plus internationale.

Des objectifs à long terme

En ce début d’année scolaire, au-delà de l’agrandissement du campus, les objectifs du personnel éducatif et administratif de la TFS sont limpides: former davantage d’anglophones en citoyens bilingues, tout en consolidant leur place parmi les meilleures écoles du Grand Toronto.

Partagez
Tweetez
Envoyez

