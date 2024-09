Un enseignant crée un cours gratuit de français dans une bibliothèque

«Les enfants s’intéressent au français», affirme l’enseignant, «mais souvent, il n’y a pas de liens entre leurs expériences personnelles et l’apprentissage de la langue française. L’idée est donc de le rendre amusant, et de permettre aux jeunes de discuter, d’échanger et de dialoguer entre eux.»

Chaque revue a un thème. La septième édition, qui lance le programme, porte sur l’exploration spatiale.

Expérience de l’enseignement pour des étudiants

Ce projet permet également à des étudiants de 2e année en didactique du français à l’UTSC d’avoir une expérience pratique de l’enseignement du français.

«Ils suivent ce cours pour améliorer leurs propres stratégies d’apprentissage et pour apprendre ou consolider leurs stratégies et connaissances sur l’enseignement», explique Corinne Beauquis, professeure agrégée dans le domaine de l’enseignement au sein du département des études linguistiques à l’Université de Toronto à Scarborough.

«Tous les étudiants doivent effectuer un stage d’apprentissage intégré au travail pour un organisme partenaire du cours. John est un des nouveaux partenaires et prendra entre 4 et 6 de nos étudiants.»