Un cocon de vie terne et tendre

Le roman transcrit le menu de quatre repas; ils sont tour à tour régulier, tendre, sans sucre concentré, sans sel ou avec contrôle des glucides. Le souper de madame Martin semble appétissant à première vue, poulet sauce veloutée, riz pilaf, légumes, tarte fraise-rhubarbe, tisane. Comme il est classé tendre, on imagine que tout est servi en purée.

Clara raconte aussi les hauts et les bas de sa vie de célibataire. Au CHSLD, elle est courtisée par le docteur Brière, déjà marié, qui lui envoie des courriels où il insiste sur «l’importance de la bonne communication: il y a les mots, l’écoute, le regard, le ton.» On la voit se débattre avec ce genre d’avances.

Clara Grande

L’œuvre en page couverture est The Nest (150 x 150 cm), du plasticien allemand Nils-Udo. Une place en CHSLD est souvent un nid ou un cocon pour des gens qui souffrent. La romancière décrit avec brio le quotidien à la fois terne et tendre de ces femmes et hommes en situation de dépendance et d’isolement.

Née en 1989 à Montréal, Clara Grande a étudié les arts au Freies Jugendseminar de Stuttgart en Allemagne, puis le jeu à l’école de théâtre Actéon à Arles, dans le Sud de la France, où elle a vécu quatre ans.

De retour à Montréal, elle enseigne en francisation et se consacre à ses projets d’écriture tout en menant un baccalauréat en scénarisation et création littéraire à l’Université de Montréal. Un jardin l’hiver est son premier livre.