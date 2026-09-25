Un catalogue numérique pour l’initiative «50 ans de fierté!»

Edith Dumont, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, a dévoilé ce 25 septembre le catalogue numérique de l’initiative 50 ans de fierté! Ensemble pour demain, lancée il y a un an pour souligner le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

Ce dévoilement s’est déroulé le matin dans le cadre du Jour des Franco‑Ontariens, lors d’une réception tenue dans les appartements de la lieutenante‑gouverneure.

Démarche de co-création

Portée par le Bureau de la lieutenante-gouverneure et réalisée en partenariat avec l’Alliance culturelle de l’Ontario, avec le soutien du gouvernement de l’Ontario, du Conseil des arts de l’Ontario et de TFO, l’initiative a rassemblé des artistes, des organismes et des communautés de différentes régions de la province «autour d’une démarche commune de co-création inspirée par les récits d’hier, les voix d’aujourd’hui et les ambitions de demain».

Le catalogue numérique présente les projets réalisés dans le cadre de cette démarche de co-création. Le public peut le consulter à l’adresse www.franco50.ca.

«Ce catalogue est la preuve d’une mobilisation extraordinaire», selon Edith Dumont. «Il rassemble les œuvres, les récits et les réflexions qui ont émergé partout en Ontario au cours de la dernière année et devient le fondement d’une nouvelle étape qui permettra à ces histoires de continuer à inspirer les générations futures.»