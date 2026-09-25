Un catalogue numérique pour l’initiative «50 ans de fierté!»

catalogue 50 ans de fierté! lieutenante-gouverneure
L’installation Greffer au Cep, créée par Ange Ngadjeu, au cœur de la rencontre communautaire du 30 mai 2026 à Sudbury pour penser la suite de l'initiative «50 ans de fierté!» Photo: courtoisie
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Publié 25/09/2026 par l-express.ca

Edith Dumont, la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, a dévoilé ce 25 septembre le catalogue numérique de l’initiative 50 ans de fierté! Ensemble pour demain, lancée il y a un an pour souligner le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien.

Ce dévoilement s’est déroulé le matin dans le cadre du Jour des Franco‑Ontariens, lors d’une réception tenue dans les appartements de la lieutenante‑gouverneure.

Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l'Ontario
Edith Dumont.

Démarche de co-création

Portée par le Bureau de la lieutenante-gouverneure et réalisée en partenariat avec l’Alliance culturelle de l’Ontario, avec le soutien du gouvernement de l’Ontario, du Conseil des arts de l’Ontario et de TFO, l’initiative a rassemblé des artistes, des organismes et des communautés de différentes régions de la province «autour d’une démarche commune de co-création inspirée par les récits d’hier, les voix d’aujourd’hui et les ambitions de demain».

Le catalogue numérique présente les projets réalisés dans le cadre de cette démarche de co-création. Le public peut le consulter à l’adresse www.franco50.ca.

catalogue 50 ans de fierté! lieutenante-gouverneure
Des chants et vidéoclips ont réuni des voix du Nord-Ouest de l’Ontario.

«Ce catalogue est la preuve d’une mobilisation extraordinaire», selon Edith Dumont. «Il rassemble les œuvres, les récits et les réflexions qui ont émergé partout en Ontario au cours de la dernière année et devient le fondement d’une nouvelle étape qui permettra à ces histoires de continuer à inspirer les générations futures.»

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Richesse de la francophonie

«Notre gouvernement est fier de soutenir cette initiative qui met en lumière la richesse, la diversité et la vitalité de la francophonie ontarienne», a déclaré la ministre des Affaires francophones Natalia Kusendova-Bashta.

«Pour bien préparer les 50 prochaines années de notre francophonie, il faut d’abord comprendre et célébrer les 50 dernières — et ce catalogue nous offre une magnifique occasion de le faire.»

catalogue 50 ans de fierté! lieutenante-gouverneure
Une murale pour la francophonie et la diversité multiculturelle à Whitby.

Le dévoilement du catalogue ouvre également la prochaine phase de l’initiative. Les œuvres et les récits qui y sont réunis serviront de fondement à un environnement immersif numérique actuellement en développement.

«Cette prochaine étape offrira au public d’autres façons de découvrir les réalisations partout en Ontario et de mieux comprendre les liens qui unissent les récits, les perspectives et les communautés qui composent la francophonie ontarienne.»

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