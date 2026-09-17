Contexte autochtone chez la lieutenante-gouverneure

Jusqu’au 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, des panneaux d’information réalisés par la Fondation autochtone de l’espoir sont exposés dans les appartements de la lieutenante-gouverneure Edith Dumont à Queen’s Park.

Cette mise en contexte historique explore «les origines et l’importance de la Journée nationale, les répercussions profondes et persistantes des pensionnats et des externats autochtones, ainsi que du système de protection de l’enfance».

L’exposition est ouverte au public les mardis et jeudis de septembre. Les personnes intéressées à la visiter sont invitées à planifier leur visite via le site web de la lieutenante-gouverneure, puisqu’on ne rentre pas comme on veut dans l’édifice du parlement ontarien.

Edith Dumont a procédé au lancement officiel de cette exposition le 9 septembre, en compagnie de dirigeants autochtones, de partenaires communautaires et d’invités.

Le Traité no 13

Il s’agit de la première de deux expositions sur ce thème présentées sous l’égide de la lieutenante-gouverneure cet automne.