Contexte autochtone chez la lieutenante-gouverneure

Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l'Ontario
La lieutenante-gouverneure de l'Ontario, Edith Dumont, à l'inauguration de l'exposition dans ses appartements à Queen's Park. Photos: courtoisie
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Publié 17/09/2026 par l-express.ca

Jusqu’au 30 septembre, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, des panneaux d’information réalisés par la Fondation autochtone de l’espoir sont exposés dans les appartements de la lieutenante-gouverneure Edith Dumont à Queen’s Park.

Cette mise en contexte historique explore «les origines et l’importance de la Journée nationale, les répercussions profondes et persistantes des pensionnats et des externats autochtones, ainsi que du système de protection de l’enfance».

L’exposition est ouverte au public les mardis et jeudis de septembre. Les personnes intéressées à la visiter sont invitées à planifier leur visite via le site web de la lieutenante-gouverneure, puisqu’on ne rentre pas comme on veut dans l’édifice du parlement ontarien.

Edith Dumont a procédé au lancement officiel de cette exposition le 9 septembre, en compagnie de dirigeants autochtones, de partenaires communautaires et d’invités.

Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l'Ontario
Des visiteurs intéressés. À g.: Gimaa Stacey Laforme, poète et ancien leader de la Première Nation des Mississaugas de Credit.

Le Traité no 13

Il s’agit de la première de deux expositions sur ce thème présentées sous l’égide de la lieutenante-gouverneure cet automne.

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En novembre, dans le cadre de la Semaine de reconnaissance des traités, on pourra admirer le fameux Traité no 13, l’entente conclue en 1805 entre la Couronne et la Première Nation des Mississaugas de Credit concernant les terres qui correspondent aujourd’hui à la ville de Toronto et à certaines parties de la région environnante.

Présentée en partenariat avec la Première Nation des Mississaugas de Credit, les Archives publiques de l’Ontario, et Bibliothèque et Archives Canada, cette exposition permettra d’en apprendre davantage sur les relations découlant des traités et sur leur importance continue en Ontario.

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Une page du Traité no 13. Photo: Archives de Toronto

Comprendre le passé

Les dates et les renseignements relatifs aux visites du Traité no 13 seront annoncés prochainement.

Selon Edith Dumont, «mieux comprendre le passé constitue une étape importante vers la réconciliation et permet d’honorer la résilience des Premières Nations, des Inuits et des Métis.»

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