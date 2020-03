Un artiste canadien à ne pas oublier: Marius Dubois

Parmi les noms d’artistes peintres canadiens célèbres, on entend très rarement parler de Marius Dubois.

Et pourtant, on peut admirer ses tableaux au Musée national des beaux-arts du Québec, au Musée des beaux-arts du Canada, et même au Louvre en France.

Marius Dubois mérite donc qu’on s’intéresse à lui, d’autant plus qu’un catalogue de ses œuvres a finalement été publié.

Né à Plessisville

Marius Dubois est né en 1944 à Plessisville, une ville du Québec d’un peu moins de 7 000 habitants, au sud-est de Trois-Rivières. Il suit le parcours scolaire de l’époque, mais il s’intéresse à la sculpture et entre à l’École des beaux-arts de Québec, où il étudie de 1964 à 1968.

Il est alors dans le mouvement artistique du moment, qui puise son inspiration dans la géométrie utilisée en art abstrait. Son talent pictural se manifeste pourtant, et il participe à une exposition organisée par le Musée des beaux-arts de Québec, ce qui va lui permettre de poursuivre ses études artistiques à Londres, au Horney College of Art, durant deux années.