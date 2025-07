Un 3e visiteur interstellaire détecté

Vers la fin-octobre

3I/ATLAS est en ce moment quatre fois et demi plus loin du Soleil que ne l’est la Terre. À son point le plus rapproché du Soleil, à la fin-octobre, il sera entre une fois et demi et deux fois la distance Terre-Soleil — soit au moins 200 millions de kilomètres. Il passera en fait plus près de Mars que de la Terre.

Ça ne facilitera pas les observations de cet objet, avant qu’il ne s’éloigne à nouveau de nous. Mais cela donne au moins quelques mois aux astronomes pour s’y préparer.

En comparaison, le premier objet interstellaire officiellement étiqueté comme tel (on présume qu’il y en a eu d’autres qui sont passés sans être vus), Oumuamua, n’avait été détecté, en octobre 2017, que trois jours après être passé au plus près de nous. La rumeur selon laquelle il s’agissait d’un vaisseau spatial a eu le temps d’être déboulonnée depuis.

Le deuxième objet, Borisov, en 2019, avait donné plus de temps aux astronomes pour diriger leurs télescopes sur lui.