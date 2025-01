Trudeau, le premier ministre qu’on attend toujours

Justin Trudeau remporte les élections majoritairement en 2015, puis minoritairement en 2019 et 2021. Il est le deuxième plus jeune premier ministre du Canada (après Joe Clark) et le premier fils d’un ancien premier ministre.

De 2015 à 2025

En formant son premier cabinet, Trudeau s’entoure d’importants ministres qui sont députés pour la première fois: Bill Morneau aux Finances, Jane Philpott à la Santé, Jody Wilson-Raybould à la Justice et Harjit Saijan à la Défense. S’ajoute à la liste les Chrystia Freeland, Catherine McKenna et Mélanie Joly.

Lorsqu’on demande à Trudeau pourquoi la moitié de ses ministres sont des femmes, il répond: «Parce qu’on est en 2015.» Cette petite phrase capte parfaitement l’air du temps. Elle fera le tour de la planète en quelques minutes.

Les chefs de cabinet d’un ministre sont généralement des militants du parti. Paul Wells nous apprend qu’ils étaient nommés par les proches collaborateurs de Trudeau, notamment Gerald Butts, camarade de Trudeau à McGill et secrétaire principal. Certains ont été nommés «contre l’avis des ministres intéressés».

Trump

L’élection de Trump a été menaçante pour le Canada, l’équivalent d’un séisme politique. Trudeau remanie alors son cabinet et place Freeland aux Affaires mondiales. Habituée des talk-shows de CNN, elle a de meilleures entrées à Washington que Stéphane Dion.