Troubles mentaux: la quête d’une cause unique

Un faible niveau de sérotonine, par exemple, n’est plus nécessairement considéré comme «la» cause d’une dépression, et les traitements doivent s’ajuster en conséquence.

Le cerveau, l’objet le plus complexe de l’univers

On ne devrait pas s’étonner d’avoir autant de mal à trouver la clef, commente le psychiatre Allen Frances, de l’Université Duke, en Caroline du Nord, auteur principal de la «bible» des psychiatres, le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. «Le cerveau, dit-il, est l’objet le plus complexe de l’univers connu, et il ne révèle ses secrets que très lentement.»

Ce qui donne espoir avec la génétique, ce n’est pas seulement que l’occurrence de tous les troubles mentaux examinés jusqu’ici a révélé être influencée par des groupes de plusieurs gènes.

C’est surtout que plusieurs des mêmes gènes semblent impliqués dans le risque accru de souffrir de troubles pourtant très différents, incluant la dépression, l’anxiété, la bipolarité et le trouble obsessif compulsif.

La piste génétique

En un sens, ça rejoindrait une théorie qui a émergé ces dernières années, celle selon laquelle un mystérieux «facteur p» — dont la définition reste très vague — pourrait être le tronc commun aux différents troubles mentaux.