Trésors urbains autour du Vieux-Montréal et de Griffintown

Léa Valérie a collaboré avec la designer consultante Elisabeth Williams conceptrice visuelle (qui a reçu plusieurs Emmys pour son travail sur la série Handmaid’s Tale) et fait appel à François Xavier Leblanc, architecte et décorateur senior, pour tirer le maximum de l’espace centenaire.

Les amateurs d’art de rue reconnaîtront la touche des muralistes Dan Buller et Edward Maloney (conception de l’oeuvre qui habille les flancs de l’édifice et la cage d’escalier menant au musée). Le coût d’entrée du Musée Imaginarium est de 35 $. L’attraction est ouverte du lundi au vendredi, de 11h à 20h, et le weekend, de 10h à 20h.

On termine avec un cocktail

Après s’être bien éclatés dans les décors, on monte au Petit Dep, qui a la bonne idée de fermer plus tard! (Il ferme à 22h les jeudis, 23h les vendredis et samedis, et 21h du dimanche au mercredi). On y sert cocktails, vin et bière, ainsi que d’appétissants plateaux de charcuterie et autres plats à partager.

Ceux qui sont venus en métro voudront marcher minutes jusqu’au 500 rue de la Montagne (dépassé Notre-Dame) et prendre le passage piétonnier jusqu’à la rue Lucien-L’Allier, puis continuer jusqu’à la station Lucien-L’Allier, 5 minutes plus loin.

Ceux qui désirent revenir à pied mettront 20 minutes pour revenir au point de départ de cette balade (le café Crew).