Travailler de la maison en temps de pandémie: une expérience positive

«Elles trouvaient parfois que de faire autre chose dénaturait leur emploi», précise la chercheuse.

Mais ce mode de travail pourrait avoir également des côtés négatifs: problèmes d’organisation, difficultés à séparer le temps personnel et le travail, diminution du sentiment d’appartenance ou même des troubles musculo-squelettiques lorsque l’environnement de travail n’est pas adapté à notre tâche.

Isolement et stress

Ce qui ressort le plus souvent est l’isolement et le stress, qui peuvent être reliés à la pandémie, mais aussi à un manque d’équipement et de formation. Les chercheurs ont relevé que le soutien aux employés à distance variait considérablement d’une entreprise à l’autre.

«Le soutien était moindre dans les petites entreprises et c’est là qu’on s’est le plus ennuyé de ses collègues. Les plus jeunes trouvaient plus difficile de vivre loin de cet environnement et étaient plus inquiets pour leur carrière que les plus âgés», ajoute encore la chercheuse.

Elle relève toutefois que certains des télétravailleurs ont été plus créatifs et ont innové en allant télécharger des applications et en s’organisant différemment.