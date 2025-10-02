Tout le monde doit pouvoir se sentir «Chez soi» à Toronto

Première exposition bilingue avec table ronde francophone d'un musée de la Ville de Toronto

exposition Chez soi, Market Gallery
Table ronde sur le thème «Chez soi à Toronto» avec l'animatrice Émilie Croning, l'artiste Yasmine Louis et l'entrepreneur social Amikley Fontaine. Photos: Nathalie Prézeau, l-express.ca
Publié 02/10/2025 par Nathalie Prézeau

La Ville de Toronto gère 10 musées d’histoire avec entrée gratuite, dont la Market Gallery, au 2e étage du St. Lawrence Market. C’est là que se déroulait le 27 septembre la première table ronde tenue en français par Toronto History Museums, dans le cadre de sa première exposition bilingue: Chez-soi à Toronto / At Home in Toronto.

Animée par Émilie Croning, elle impliquait l’artiste Yasmine Louis et l’entrepreneur social Amikley Fontaine. La commissaire a exploré les problématiques et les systèmes de représentation d’identité pour les francophones de Toronto.

exposition Chez soi, Market Gallery
L’exposition bilingue Chez-soi à Toronto se poursuit jusqu’au 30 novembre à la Market Gallery.

Travail de nos organismes francophones

Amikley Fontaine, dont la Fondation Sylvenie Lindor a entre autres organisé des dîners annuels au profit des sans-abris, est également membre du Comité consultatif des affaires francophones.

En 2024, l-express.ca rapportait les points saillants de la rencontre d’octobre du Comité consultatif des affaires francophones. On y apprenait que, suite aux recommandations de la Société d’Histoire de Toronto, le comité avait demandé l’injection de bilinguisme dans les activités des musées municipaux.

Le comité avait accueilli Karen Carter, la cheffe des musées et des services du patrimoine, qui avait assuré les membres que le travail allait bon train.

«La nouvelle brochure en français de bienvenue aux 10 musées d’histoire de la Ville est ‘hot off the press’!», remarquait fièrement Shiralee Hudson Hill, gérante des musées d’histoire de la Ville. Il faut dire qu’étant originaire du Nouveau-Brunswick, l’unique province officiellement bilingue du Canada, elle était sensible à la question.

exposition Chez soi, Market Gallery
L’artiste Yasmine Louis avec la gérante de Toronto History Museums, Shiralee Hudson Hill.

Prochaine étape? Des brochures en français pour chaque musée, et d’autres tables rondes sur le modèle de Chez soi.

Pour Amikley Fontaine, d’origine haïtienne, le Canada était l’autre pays francophone en Amérique. C’est par son engagement dans la communauté francophone qu’il s’est bâti un chez-soi. «Et notre identité de francophone construit aussi l’identité de la ville la plus diverse au monde!»

exposition Chez soi, Market Gallery
Des objets de la collection de la Ville de Toronto.

Un bilinguisme vivant

Ayant vécu en Suisse, au Cameroun, au Sénégal, puis à Montréal, Yasmine Louis se définit comme une francophone, sans égard au lieu où elle se trouve.

«Chez moi, c’est là où je suis moi à 100%. À Toronto, je me suis tout de suite sentie chez moi.» Elle souligne que les expositions bilingues (tout comme les présentations avec surtitres du Théâtre français de Toronto ou de Cinéfranco) sont la meilleure façon de donner de la visibilité à la vitalité francophone.

Ceux qui connaissent la ligne de t-shirts de Yasmine Louis apprécient ses bouts de phrases évocateurs juxtaposant le monde intérieur de l’observatrice à son environnement, de même que son discret clin d’oeil C’est comme ça, caché dans chaque vêtement.

Sur l’oeuvre de Yasmine dans l’exposition, on peut lire Sur Don Mills, j’ai tourné à droite et trouvé mes réponses. Il s’agit d’une de treize sérigraphies commissionnées par la Ville, exposées en avril 2011, puis enfouies dans les voûtes de la Ville. On aimerait bien voir le reste!

exposition Chez soi, Market Gallery
Une oeuvre de Yasmine Louis à la Market Gallery.
exposition Chez soi, Market Gallery
L’artiste Yasmine Louis, l’entrepreneur social Amikley Fontaine et, au micro, la nouvelle commissaire en chef de Toronto History Museums, Tara Bawshkeengwabigun Chadwick.

Autres oeuvres de l’exposition

L’exposition comprend des oeuvres variées. Le superbe House Boy attire le regard! Inspiré du festival Junkanoo, il arbore une maison miniature symbolisant l’espoir et un avenir meilleur. Selon l’artiste d’origine jamaïcaine Frantz Brent-Harris: «Chez soi, c’est là où l’on peut être sans crainte.»

De son côté, dans sa danse dans la rue du Cabbagetown des années 1930 (quand sévissait un chômage massif), Frederick Havant voulait illustrer l’esprit communautaire du voisinage qui perdurait malgré l’adversité.

exposition Chez soi, Market Gallery
L’oeuvre de Frantz Brent-Harris à la Market Gallery.
exposition Chez soi, Market Gallery
L’oeuvre de Frederick Havant à la Market Gallery.

Chez-soi dans les autres musées historiques

Il est à noter que le thème du chez-soi est exploité simultanément dans d’autres expositions des Toronto History Museums:

  • Echoes of Home: (jusqu’au 14 décembre au Fort York);
  • Home at Spadina Museum (jusqu’au 31 décembre au Spadina Museum);
  • Making Home in Scarborough (jusqu’au 31 décembre au Scarborough Museum)
  • et Threads of Home (jusqu’au 12 octobre dans la belle Gibson House).

La Market Gallery est ouverte du mercredi au dimanche, de 11h à 16h. Le St. Lawrence Market est fermé le lundi.

St. Lawrence Market
La rue Market longeant le St. Lawrence Market.
St. Lawrence Market
Une boutique d’accessoires au St. Lawrence Market.
St. Lawrence Market
Un comptoir de fruits de mer au St. Lawrence Market.

Auteurs

Partagez
Tweetez
Envoyez

