Tout le monde doit pouvoir se sentir «Chez soi» à Toronto

La Ville de Toronto gère 10 musées d’histoire avec entrée gratuite, dont la Market Gallery, au 2e étage du St. Lawrence Market. C’est là que se déroulait le 27 septembre la première table ronde tenue en français par Toronto History Museums, dans le cadre de sa première exposition bilingue: Chez-soi à Toronto / At Home in Toronto.

Animée par Émilie Croning, elle impliquait l’artiste Yasmine Louis et l’entrepreneur social Amikley Fontaine. La commissaire a exploré les problématiques et les systèmes de représentation d’identité pour les francophones de Toronto.

Travail de nos organismes francophones

Amikley Fontaine, dont la Fondation Sylvenie Lindor a entre autres organisé des dîners annuels au profit des sans-abris, est également membre du Comité consultatif des affaires francophones.

En 2024, l-express.ca rapportait les points saillants de la rencontre d’octobre du Comité consultatif des affaires francophones. On y apprenait que, suite aux recommandations de la Société d’Histoire de Toronto, le comité avait demandé l’injection de bilinguisme dans les activités des musées municipaux.

Le comité avait accueilli Karen Carter, la cheffe des musées et des services du patrimoine, qui avait assuré les membres que le travail allait bon train.